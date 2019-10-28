Второй по важности после Генплана. Фоторепортаж с общественных обсуждений в Барнауле

Новости 29.10.2019 14:10 860

Общественные обсуждения правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Барнаула стартовали накануне. Похоже, что самих барнаульцев важнейший документ, который наряду с Генпланом задаст вектор дальнейшему развитию города, интересует мало. Фотокорреспондент Олег Укладов в течение двух дней побывал на нескольких площадках, где представлены экспозиции. Пустые комнаты и отсутствие записей в книги учета посетителей говорят сами за себя.

Коротко напомним основные изменения, которые отражены в новой версии ПЗЗ. Так, в историческом центре останутся только микрорайоны, ограниченные улицами Мамонтова, Промышленной, Ползунова, Горького, Никитина, Гоголя, проспектами Ленина, Красноармейским. Здесь разрешена общественно-деловая застройка высотой не более 4 этажей и не выше 18 м. Среди них могут быть как жилые дома, так и объекты любых других направлений.

Квартал с памятниками деревянного зодчества в Барнауле отдадут под «небоскребы» Новости 28.10.2019 17:25 Такой вывод следует из анализа новой редакции правил землепользования и застройки 1980

Сразу несколько кварталов, где сейчас располагается частный сектор и деревянные постройки, имеющие историческую ценность, приобретают статус «смешанной общественной деловой застройки местного значения». Он разрешает размещать здесь как жилые, так и любые другие здания до 25 этажей (75 м). Среди них участки в пределах:

- ул. Партизанской, Челюскинцев, Никитина и пр. Социалистического;

- ул. Промышленной, Партизанской, Горького и пр. Комсомольского;

- ул. 2-й Строительной, пр. Коммунаров и Ленина.

Отдельно стоит сказать о комплексной застройке территорий. В новых ПЗЗ их отмечено сразу несколько. Самый ожидаемый - это огромный участок в центре, ограниченный улицами Челюскинцев, Партизанской, переулком Ядринцева и проспектом Строителей, который сплошь можно застраивать 25-этажками. Здесь в настоящее время также расположен частный сектор, его уже начали точечно расселять и обновлять, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Также, в число комплексных попала часть территории на Потоке. Другой участок для комплексного освоения занимает совсем немного площади и расположен на улице Советской Армии. А на окраине города выделили сразу несколько таких кварталов.

Напомним, общественные обсуждения по проекту правил землепользования и застройки городского округа принимаются в связке с Генпланом города. Как известно, этот документ, рассчитанный на 2020-2036 годы, окончательно одобрили в конце минувшего лета. Он определяет стратегию развития Барнаула и концепцию освоения территорий, а ПЗЗ утверждают разрешенные параметры для возведения объектов на данных участках.