Два уроженца Алтайского края погибли в результате ЧП в воинской части Забайкалья

Новости 29.10.2019 13:00 1406

В конце прошлой недели солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев из подразделения быстрого реагирования под Читой. В результате 8 человек погибли, еще 2 получили ранения. Среди тех, кто скончался, есть уроженцы Алтайского края.

Как пишет "Бийский рабочий", один из погибших - уроженец Кулунды, второй - бийчанин, житель поселка Фоминское: рядовой Алексей Андреев. 19-летний солдат скончался в госпитале. Спасти Андреева не удалось, хотя при госпитализации он был еще жив - ранения были слишком тяжелые.

Воинская часть, в которой были убиты восемь солдатов-срочников, расположена в закрытом поселке Горный. Это ремонтно-техническая база, ранее относившаяся к военно-воздушным силам РФ. Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу, прослужил там всего четыре месяца.

Бывший срочник рассказал, почему могли расстрелять солдат в военной части Забайкалья Новости 26.10.2019 17:05 Основная причина - дедовщина 1996

Среди погибших - два офицера, два контрактника и четыре солдата срочной службы. Отец стрелка Салим Шамсутдинов (бывший следователь МВД, полгода служил в Чечне в период второй Чеченской кампании) заявил, что сын ни разу не жаловался на дедовщину.

По данным юриста Анастасии Коптеевой, двое погибших были «дембелями» и должны были уехать домой на поезде поздно вечером того же дня. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).