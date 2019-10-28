Алтайские антимонопольщики проверят, почему подорожала гречка

Новости 29.10.2019 12:05 335

УФАС России по Алтайскому краю проверяет рост цен на рынке гречихи. Ведомство направило запросы об объемах производства и реализации крупы, а также действующих отпускных ценах, сообщает пресс-служба управления.

Документы поступили в адрес сельхозтоваропроизводителей и переработчиков региона. Кроме того, УФАС проверяет и ритейлеров. Полученная информация позволит определить обоснованность цен и соблюдение требований антимонопольного законодательства во всех звеньях производственно-торговой цепочки. В этой связи УФАС обращает внимание, что цены на продовольственные товары не подлежат госрегулированию и хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно их устанавливать на продукцию в зависимости от конъюнктуры рынка.

Крайстат подтвердил «гречневую» гиперинфляцию Новости 28.10.2019 7:40 Средняя цена за тонну гречихи в сентябре составляла 15 721 рубль 1316

«Согласно полномочиям антимонопольных органов, меры антимонопольного воздействия могут быть применены только в отношении хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном рынке, а также в случае заключения участниками соглашения, приводящего к поддержанию цен, т.е. их одномоментному повышению без объективных причин. Если такие факты будут выявлены, мы применим меры антимонопольного реагирования в полном объеме», - подчеркнул руководитель Алтайского краевого УФАС России Степан Поспелов.

Ответы участников рынка уже начали поступать в управление. Обзор с выводами будет готов после всестороннего анализа данных.

Кроме того, антимонопольщики напоминают о недопустимости непродуманных высказываний в СМИ о планируемом поведении на рынке, так как они могут способствовать координированию ценовой политики и привести к нарушению законодательства.