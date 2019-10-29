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Руслан Курасов: «Депутат должен быть полезен, а не удобен»

Новости
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В последние месяцы Бийск подбрасывал СМИ один за другим поводы говорить о себе в политическом контексте. С Русланом Курасовым, председателем комитета Думы Бийска по земельным отношениям и строительству, говорим о декларационном скандале, депутатской сознательности и принципах руководства в партии власти.

- Руслан Валентинович, ваше исключение из «Единой России» и предупреждения другим депутатам-единороссам говорит о том, что в самом отделении партии не всегда удается прийти к взаимопониманию. Давно это началось?

- Недовольство появилось не вчера. Когда во главе встал Сергей Ларейкин, заместитель директора Бийского олеумного завода, принципы заводского руководства он попытался перенести и на партию, и в Думу города. А принцип простой: что сказали — то и делай. Конечно, нашлись несогласные. Но от таких стали быстро избавляться: вскоре в партии пошли «чистки». К людям домой приходили и просто просили подписать заявления о выходе. При этом численность местной партийной организации не падала — в Бийске ни для кого не секрет, как заводчан агитировали вступать в ряды единороссов. Это вызвало широкий резонанс, и Сергею Владимировичу пришлось комментировать свои действия в СМИ, признавая, что как секретарь, он воспользовался моментом и предложил коллективу вступать в партию, выдавая бланки для написания заявлений. Вскоре ситуацией на БОЗе заинтересовалось алтайское отделение «ЕР» и запросило у бийского секретаря объяснения. Он не отрицал и это. Что касается людей, которые таким образом стали партийными – я не говорю, что они плохие, малограмотные или некомпетентные — нет, они просто стали заложниками ситуации.

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- Давайте поговорим о Думе, там тоже много резонансных тем. Утверждение налоговой ставки на недвижимость втрое выше базовой стало как раз таким вопросом в октябре. При этом в Думе активное обсуждение вопроса называют чуть ли не спекуляцией.

- Пусть каждый остается при своем мнении. Я считаю принятое решение политически близоруким и некомпетентным. Когда на заседании Думы председатель с трибуны открыто говорит «нужно залатать дыры в бюджете», для самих бийчан это звучит, как «нам эти деньги нужнее, давайте мы к вам в карман залезем». Это ужасно. Люди кипят после этого. Но на Думу этот вопрос был вынесен без детального обсуждения, без анализа практики других городов, зато с одним доводом — покрыть выпадающие доходы бюджета. Ко мне в комитет этот вопрос поступил вообще за день до рассмотрения. Куда мы так гоним? Нельзя действовать по принципу «дальше разберемся». И без того социальная нагрузка на граждан огромная - коммуналка, налоги поднимаются. А зарплата не растет.

- Но ведь вопросы на рассмотрение выносит мэрия.

- Да, но принимать их или нет — решают депутаты. Так было и с повышением процентных ставок для бизнеса почти два года назад. Это, кстати, был очень показательный пример работы Думы по принципу «сверху сказали». Сначала на заседании в публичном голосовании большинством голосов мы предложение отклонили, а потом, при телефонном опросе двое депутатов изменили решение. Этим наши коллеги показали, что договорились с муниципалитетом, чтобы преследовать чьи-то интересы. Но депутат выбран не для того. Кстати, такое «переголосование» на моей памяти было впервые, хотя у меня за плечами уже не первый депутатский созыв. Никогда прежде так вопросы не решались, какими бы они ни были — конфликтные, не конфликтные — все решалось на Думе, открыто и честно.

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- Самый конфликтный вопрос был, пожалуй, об исключении участников декларационного скандала.

- Все политологи говорят: единственно верное решение было в одном – самим его участникам написать заявления о сложении полномочий. И ведь были те, кто так и поступил – те, кто не хотел позориться сам и портить имидж депутата. Так поступил, например, Алексей Круглов – кстати, единоросс. Он первым показал пример другим. Но последовали не все, продолжая цепляться до последнего за свои кресла. И что в итоге, видя, как цинично все это происходит, должны думать избиратели. Никто не обсуждает саму работу депутатов — говорят лишь о том, кто что где скрыл и как их теперь пытаются освободить от ответственности за это. А августовским демаршем фракция «Единой России», посреди заседания покинувшая зал, просто расписалась в собственном бессилии.

- Тем не менее, вы до последнего оставались в рядах «Единой России». Почему?

- Я знаю огромное количество умных, образованных, независимых людей, которые хотели и хотят работать в партии нормально, - в том же политсовете. Сергей Величко, входивший и в состав городской Думы, и в АКЗС, всегда был и остается человеком принципиальным, верным своей гражданской позиции. Вера Зубкова – известная общественница, пример того, как член партии должен взаимодействовать с народом. Сколько делает для города Александр Петрович Студеникин, думаю, видят все. Такие люди и стремятся к тому, к чему нас призывают сверху, из федерального центра: разворачивать повестку к гражданам, на решение проблем простых людей. Но на местах этому следуют не всегда. Порой все упирается в позицию местного руководства партии, которое не желает слышать иное мнение, помимо своего собственно. И тогда начинается «ломание через колено» партийных депутатов нижних уровней. А я убежден, что мы должны быть полезными и нужными людям, а не удобным местному руководству партии и Думы. При прежнем председателе я был таким же: мне было что сказать — я говорил, видел ошибки — указывал на них. И при этом был депутатом, был членом «ЕР». Меня не исключали из политсовета, из партии.

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- Как отреагировали на обвинение в дискредитации партии?

- С недоумением. Я просил объяснить — где и в чем увидели дискредитацию, какое конкретно мое высказывание противоречит Уставу партии. Ответа так и нет. Его, скорее всего, и не будет, потому, что я отстаивал именно то, что прописано Уставом партии: «Относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций», а меня каким-то образом записали в «оппозиционеры».

А вообще, не совсем понятны были комментарии Сергея Владимировича (Ларейкина — прим. ред.) в СМИ по моему исключению из партии. Он говорит, что я то выходил из политсовета, то входил в него. То же самое по фракции «Единой России» в Думе Бийска: то я пишу заявления о выходе, то возвращаюсь. Это ложь. Складывается впечатление, что человек просто не владеет информацией. В 2018 году я вышел из фракции и политсовета — и все. Войти обратно я не мог. Членами политсовета становятся по решению конференции. Я же никаких заявлений не писал и свою кандидатуру не выставлял, как того требует Устав партии. Кстати, ознакомиться с ним руководителю местного отделения было бы не лишним.

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- Если партию и дальше продолжит так «штормить», к чему это, по-вашему, приведет?

- Я могу ошибаться, но политические протесты возникают тогда, когда партийный сегмент неадекватен политическим представления граждан. Имеет место кризис доверия к партии, но проблема, скорее, в людях, которые ее представляют. А в последние время большинство решений бийского руководства влечет за собой серьезные риски для партии в целом, а, возможно, и негативные последствия - когда по итогам выборов в Госдуму и АКЗС в 2021 году будут вести разбор полетов, и мы снова услышим: «забронзовели». И так можно повторять каждые пять лет. А когда где-то между этими подведениями итогов высказываешься, что нужно открыто, честно и профессионально представлять интересы граждан в органах власти и местного самоуправления, то вдруг оказывается, что ты «оппозиционер».

- Вы сами с таким определением согласны?

- Нет, хотя и научился без страха высказывать свое мнение, расширять свою среду общения и взаимодействия, в том числе и через гражданскую активность, которая рано или поздно окружит единомышленниками и просто неравнодушными людьми. Мне остается только напомнить, что истина рождается в споре, и постигнуть ее можно только при наличии оппонента.

Беседовала Наталья Каршева

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (7)

1000

Гость

Курасов сам не однозначная личность в жизни Бийска. Многие его называют "треплом", желающим пиариться на пустоте или за счет других.

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Житель города Бийска
Гость, Если считать, что на фоне экономических трудностей и нарастающего разочарования народа в политике и в политиках у власти наступает отрезвление от затянувшегося «головокружения от успехов» и начинает просыпаться здравый смысл, то да это пустое.
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Лида Г.

При мне, такого бардака не было!

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Бийчанин

Курасов конечно о себе не забывает и попиариться в СМИ любит, но как депутат он неплохой. Во всяком случае не молчит в тряпочку и кусает чиновников и депутатов по поводу а не просто так.

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Политтехнолог

При нынешней централизации, которая является четким примером неэффективности, муниципальные власти и депутаты от «Единой России» работают в марионеточном формате. Именно из таких депутатов-одномандатников, надо формировать городскую и региональную Думу, которые заменят существующую фракционную и марионеточную модель.

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Гость

Да, ныне единороссы переживают непростые времена. С лидерами как Ларейкин, да еще с таким сетевым антирейтингом, рядовым партийным бедолагам остаётся только уповать на полный и бесповоротный ребрендинг партии власти.

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Сибиряк

Единственным грамотным (хоть и запоздалым) шагом во всей этой истории виделось бы предложение Романенко сесть за стол переговоров и лично выступить арбитром. Переговоры – это не слабость, а сигнал к тому, что власть готова хотя бы слушать.

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