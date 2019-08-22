Уголовное дело Вадима Надвоцкого ушло в суд

Новости 29.10.2019 10:30 966

Прокуратурой Алтайского края утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого. Ему инкриминируют получении взятки в особо крупном размере. Информация размещена на сайте надзорного ведомства.

Уголовным делом занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Алтайскому краю. Установлено, что обвиняемый, будучи начальником УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю, в течение трех лет получал через посредника взятку от представителя двух коммерческих организаций, занимавшихся реализацией топлива на территории края, на общую сумму более 12 млн рублей. Деньги передавались "за лояльное отношение к интересам данных организаций, предоставление им возможности на беспрепятственной основе и без негативных последствий реализовывать топливо".

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Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 6 ст. 290 УК РФ - получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе, незаконные действия и незаконное бездействие в пользу представляемых взяткодателем лиц.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу. Отметим, пока в картотеке суда информация о поступлении материалов дела отсутствует.