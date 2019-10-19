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Мария Бутина вернулась в Барнаул после годичного пребывания в американской тюрьме

Новости
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Уроженка Барнаула Мария Бутина вернулась в родной город. Сегодня утром она прилетела в краевой центр из Москвы вместе с отцом, пишет "Интерфакс". Несколько дней назад Бутина закончила отбывать наказание в американской тюрьме.

Самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, приземлился в Барнауле в 5:11 местного времени во вторник. Бутину в аэропорту встречали ее мама и близкие друзья. Мария поблагодарила журналистов за встречу и отправилась отдыхать после перелёта вместе со своей семьей.

"Всем спасибо, большое спасибо за встречу, я очень рада", - сказала Бутина.

Как сообщалось, 26 октября Бутина, депортированная из США, прилетела из Майами в Москву.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: РТ

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