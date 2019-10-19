Мария Бутина вернулась в Барнаул после годичного пребывания в американской тюрьме

Уроженка Барнаула Мария Бутина вернулась в родной город. Сегодня утром она прилетела в краевой центр из Москвы вместе с отцом, пишет "Интерфакс". Несколько дней назад Бутина закончила отбывать наказание в американской тюрьме.
Самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, приземлился в Барнауле в 5:11 местного времени во вторник. Бутину в аэропорту встречали ее мама и близкие друзья. Мария поблагодарила журналистов за встречу и отправилась отдыхать после перелёта вместе со своей семьей.
"Всем спасибо, большое спасибо за встречу, я очень рада", - сказала Бутина.
Как сообщалось, 26 октября Бутина, депортированная из США, прилетела из Майами в Москву.
Бутина может прилететь в Россию из США, где отбывает наказание, 25 октября