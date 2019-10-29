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Мэрия Барнаула организует новый конкурс для перевозчиков на два проблемных маршрута

Новости
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В Барнауле объявили открытый конкурс на право осуществления перевозок на маршрутах №№18, 58 по нерегулируемым тарифам. Информация доступна на сайте горадминистрации.

Заявки на участие принимают в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи с 29 октября по 26 ноября. Вскрытие конвертов состоится 27 ноября. Рассматривать заявки комиссия будет с 28 ноября по 17 декабря. В последний день будет объявлен победитель.

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Напомним, с прошлого года между мэрией и предпринимателем Антоном Еньшиным длится конфликт. Последний на протяжении длительного времени обслуживал маршруты №№ 18 и 58. В настоящее время они переданы ООО «Командирское».

В какой-то момент у старого перевозчика стали неожиданно выявлять разного рода нарушения, не позволявшие ИП продолжать деятельность. В дело вмешивалось УФАС, встававшее на сторону перевозчика, однако мэрия оспаривала предписания в суде и меняла правила передачи маршрутов.

В частности, было выпущено постановление, разрешающее передавать маршруты без проведения конкурса, путем простой подачи заявок от перевозчиков. Последняя попытка разыграть маршруты по этой схеме была предпринята в середине сентября, однако ее заблокировал суд.

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На этот раз оговаривается, что победитель сможет приступить к работе не ранее середины марта 2020 года. Всего на маршрут № 18 от перевозчика требуется 16 микроавтобусов, на маршрут № 58 - 20 транспортных средств.

"Политсибру" продолжит следить за развитием событий. 

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

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Галина

А техническое состояние транспорта кто-либо контролирует? И санитарное состояние тоже? На 75 маршруте такие шедевры ходят- не понятно, как они движутся. В салонах хлам и грязь, на конечной остановке зайти нельзя - ещё и накурено водителями во время отстоя.

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