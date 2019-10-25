«Я этих данных не увидел»: губернатор рассказал, какие выводы сделаны после ЧП в Яровом

Новости 29.10.2019 9:35 579

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил разработать алгоритм действий на случай сбоя в теплоснабжении во время отопительного сезона в муниципалитетах. Инициатива была озвучена на оперативном совещании в правительстве 28 октября.

Глава региона обсудил с членами кабмина ситуацию в Яровом. По словам Виктора Томенко, должно быть организовано более тесное взаимодействие с населением. Жителей необходимо оперативно информировать о принимаемых мерах, о ходе ремонтно-восстановительных работ, изменениях температуры теплоносителя.

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«Важно получать информацию непосредственно от жителей городов или сел, оперативно на нее реагировать, предусмотреть возможные варианты развития событий. На краевом уровне должна проводиться оценка достаточности принятых мер, высказанных со стороны жителей просьб, потребностей, и реализации мер поддержки. Необходимо предусмотреть возможность централизованно направить тепловые пушки, передвижные источники энергии. Должна быть оценка готовности пунктов временного размещения. В оперативной информации, поступавшей из Ярового, я этих данных не увидел», - сказал Виктор Томенко.

По мнению губернатора, на уровне муниципалитетов должна собираться информация о температуре в жилых помещениях. «Поквартирный обход организовать, конечно, сложно. Но в каждом из многоквартирных домов необходимо определить контрольную точку и отслеживать ситуацию хотя бы в одном из помещений. От органов муниципальной власти вместе с управляющими компаниями и ТСЖ надо требовать организацию этой работы, прописать это в регламенте», - такое поручение дал глава региона профильным органам власти.

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Министр промышленности и энергетики Александр Климин сообщил об оперативной обстановке на ТЭЦ Ярового. Напомним, утром 25 октября из-за нарушений в работе котельного оборудования произошла остановка работы станции. Специалисты оперативно организовали проведение ремонтных работ, и вечером 26 октября теплоснабжение было возобновлено.

«Прошедшие два дня отремонтированный котел №9 отработал в нормальном режиме. Температура теплоносителя соответствует нормативам. Не снимая особый режим работы, на станции мы продолжаем ремонтировать котел №7. Ориентировочный срок завершения ремонтно-восстановительных работ - завтра к 10 часам. Ремонт третьего котла планируем завершить ориентировочно к 8 ноября», - цитирует министра офсайт региона.

По словам Александра Климина, на уровне министерства планируется выработать комплекс мер оперативного реагирования на случай возможных нештатных ситуаций.