Со второй попытки депутаты алтайского парламента поделили портфели

На второй сессии Госсобрания, которая прошла накануне в Горно-Алтайске, депутаты избрали председателей комитетов по экологии и аграрной политике, а также зампреда комитета по экономике. Напомним, на прошлой сессии избрать этих должностных лиц не удалось, поэтому вопрос был перенесен на более поздний срок.
На пост председателя комитета по аграрной политике «Единая Россия» выдвинула Петра Попошева, КПРФ – Марию Демину, независимые — Рустама Байдалакова. В результате голосования они набрали 10, 13 и 16 голосов соответственно. В связи с тем, что ни один из них не заручился поддержкой большинства коллег, прошел второй тур, в котором Демина получила восемь голосов, а Байдалаков — 22. Недействительных, то есть без отметок, было 11 бюллетеней. Таким образом, председателем комитета стал Рустам Байдалаков, до этого работавший в Онгудайском районе.
Претендент от ЕР Владимир Тюлентин набрал 20 голосов, при 25 единороссах
На должность председателя комитета по экологии и природопользованию был выдвинут всего один кандидат – единоросс Владислав Рябченко. Он получил в свою поддержку 27 голосов.
Заместителем председателя комитета по экономической, финансовой и налоговой политике независимые предложили избрать Асета Заргумарова, и единороссы поддержали эту кандидатуру. За него проголосовали 33 парламентария, пишут "Новости Горного Алтая". Таким образом, руководство Госсобрания седьмого созыва окончательно сформировано.
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