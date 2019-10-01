Со второй попытки депутаты алтайского парламента поделили портфели

Новости 29.10.2019 7:40 459

На второй сессии Госсобрания, которая прошла накануне в Горно-Алтайске, депутаты избрали председателей комитетов по экологии и аграрной политике, а также зампреда комитета по экономике. Напомним, на прошлой сессии избрать этих должностных лиц не удалось, поэтому вопрос был перенесен на более поздний срок.

На пост председателя комитета по аграрной политике «Единая Россия» выдвинула Петра Попошева, КПРФ – Марию Демину, независимые — Рустама Байдалакова. В результате голосования они набрали 10, 13 и 16 голосов соответственно. В связи с тем, что ни один из них не заручился поддержкой большинства коллег, прошел второй тур, в котором Демина получила восемь голосов, а Байдалаков — 22. Недействительных, то есть без отметок, было 11 бюллетеней. Таким образом, председателем комитета стал Рустам Байдалаков, до этого работавший в Онгудайском районе.

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На должность председателя комитета по экологии и природопользованию был выдвинут всего один кандидат – единоросс Владислав Рябченко. Он получил в свою поддержку 27 голосов.

Заместителем председателя комитета по экономической, финансовой и налоговой политике независимые предложили избрать Асета Заргумарова, и единороссы поддержали эту кандидатуру. За него проголосовали 33 парламентария, пишут "Новости Горного Алтая". Таким образом, руководство Госсобрания седьмого созыва окончательно сформировано.

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спикер Владимир Тюлентин;

вице-спикер Герман Чепкин;

председатель комитета по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению Виктор Ромашкин;

председатель комитета по экономической, финансовой и налоговой политике Артур Кохоев;

председатель комитета по национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации Наталья Екеева;

председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Алена Казанцева;

председатель комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике Сергей Тимошенский;

председатель комитета по аграрной политике Рустам Байдалаков;

председатель комитета по экологии и природопользованию Владислав Рябченко;

заместитель председателя комитета по экономической, финансовой и налоговой политике Асет Заргумаров.

По фракциям: «ЕР» — семь постов, КПРФ – один, независимые – два.