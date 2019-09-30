Краевые депутаты смягчат требования к инвесторам, получающим землю без аукциона

Новости 29.10.2019 8:15 983

Законопроект, целью которого служит улучшение инвестклимата в Алтайском крае, будет рассмотрен депутатами АКЗС на грядущей сессии. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В случае, если народные избранники «дадут добро», то будет введен единый критерий стоимости объектов, для строительства которых земельный участок предоставляется без торгов.

Согласно документу, предлагается ввести единый критерий величины минимальной стоимости для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (в действующей редакции закона они разделены на две категории). Соответствие этому критерию является обязательным условием предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов.

Инвестиции на 2 млрд и пустые на треть номера: каким станет четырехзвездочный Park Inn by Radisson Barnaul Новости 30.09.2019 8:15 Срок окупаемости объекта составит не менее 10 лет 3494

Планируется также скорректировать критерии инвестпроекта, являющиеся основанием для предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов. После принятия закона участок может быть предоставлен в том случае, если он подпадает под один из шести критериев. Это могут быть вложения суммой 300 млн рублей и более. Еще два критерия связаны со специальными экономическими режимами: если проект предусматривает организацию производства товаров (оказания услуг) на территории моногорода и не связан со строительством жилья, торгового объекта, либо если он реализуется в границах игорной зоны.

Кроме того, есть два критерия, которые затрагивают возможность строительства техно- и агропарков, а также автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Шестой критерий подразумевает проект, который предусматривает строительство домов, передаваемых в собственность или по найму гражданам, лишившимся жилого помещения в результате ЧС.

«Сибирская монета» может пополниться развлекательным комплексом с казино за 3,5 млрд Новости 07.09.2019 10:45 Об этом стало известно после заседания в правительстве края 3086

Законом также предусмотрено установление более низкого критерия к финансированию объекта бытового обслуживания. По новым параметрам они составят не менее 30 млн рублей для городов и не менее 10 млн рублей для районов. Сейчас размер финансирования составляет 80 млн рублей и 30 млн рублей соответственно.