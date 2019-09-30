Краевые депутаты смягчат требования к инвесторам, получающим землю без аукциона

Законопроект, целью которого служит улучшение инвестклимата в Алтайском крае, будет рассмотрен депутатами АКЗС на грядущей сессии. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
В случае, если народные избранники «дадут добро», то будет введен единый критерий стоимости объектов, для строительства которых земельный участок предоставляется без торгов.
Согласно документу, предлагается ввести единый критерий величины минимальной стоимости для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (в действующей редакции закона они разделены на две категории). Соответствие этому критерию является обязательным условием предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов.
Срок окупаемости объекта составит не менее 10 лет
Планируется также скорректировать критерии инвестпроекта, являющиеся основанием для предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов. После принятия закона участок может быть предоставлен в том случае, если он подпадает под один из шести критериев. Это могут быть вложения суммой 300 млн рублей и более. Еще два критерия связаны со специальными экономическими режимами: если проект предусматривает организацию производства товаров (оказания услуг) на территории моногорода и не связан со строительством жилья, торгового объекта, либо если он реализуется в границах игорной зоны.
Кроме того, есть два критерия, которые затрагивают возможность строительства техно- и агропарков, а также автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Шестой критерий подразумевает проект, который предусматривает строительство домов, передаваемых в собственность или по найму гражданам, лишившимся жилого помещения в результате ЧС.
Об этом стало известно после заседания в правительстве края