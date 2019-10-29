Парадоксы образования: сельская школа в алтайской глубинке осталась без учителей

Новости 29.10.2019 7:10 49

Дети из села Большая Тихая Солонешенского района лишены возможности посещать начальную школу. С этой проблемой жители уже обращались к нескольким депутатам краевого и федерального уровня, но пока безрезультатно.

Школьники из небольшого села уже два месяца не учатся из-за отсутствия преподавателей. Заведение пришлось закрыть, пишет портал "Сибирь.Реалии" со ссылкой на зампредседателя Солонешенского райсовета Ивана Брия.

По его словам, в прошлом году в школе работал всего один педагог, который помимо основных предметов преподавал также иностранный язык. "До начала этого учебного года она уехала в Германию, сейчас учить детей некому. Не знаю, о чем думали в районной администрации. Ведь в прошлом году в школе был сделан качественный ремонт: теперь она отапливается, классы готовы принять учеников", - сообщил Брия.

Из сельской школы на Алтае массово увольняются педагоги - источник Новости 16.10.2019 11:15 Учителя уехали за лучшей жизнью на Сахалин и Камчатку 1033

В администрации района, в том числе в комитете по образованию, прокомментировать ситуацию отказались.

Часть детей чиновники "пристроили" на обучение в интернат в соседнее село Карпово (административный центр одноименного сельсовета, куда входит и село Большая Тихая - прим. ред.), но возить детей на школьном автобусе не получается из-за его недостаточной вместимости, сообщил Брия. Остальные дети уже два месяца вообще не посещают школу.

Между тем как сообщает Telegram-канал "Алтайские крайности", ученикам из Большой Тихой по 7-9 лет. Всего их восемь человек. При этом пять детей в интернат все же устроили (фактически - из одной семьи, неблагополучной), трое остались в селе (один из них - с ограниченными возможностями).

К слову, здание школы в селе Большая Тихая в хорошем состоянии – два года назад усилиями местных фермеров там отремонтировали кровлю. Вызывает большие сомнения, что содержать восемь детей в интернате села Карпово экономически целесообразнее, чем одного учителя в Большой Тихой, задает резонный вопрос автор ТГ-канала.

Как выглядит сельское образование на Алтае: проблемы и перспективы Новости 06.09.2019 17:25 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках своего визита в Ключевский район посетил несколько образовательных заведений 3120

Информацию о переводе учеников начальных классов из школы в селе Большая Тихая Солонешенского района в другое учебное заведение «Политсибру» позднее подтвердили в администрации муниципалитета.