Горячую воду и отопление отключат в поселке Южный

Новости 29.10.2019 9:05 470

Во вторник, 29 октября, в течение четырех часов, с 13:00 до 17:00 будет ограничена подача горячей воды и отопления для жителей поселка Южный. Об этом предупредила пресс-служба СГК.

По данным компании, такая необходимость связана с подключением кабельных линий электроснабжения к новому центральному тепловому пункту, расположенного по адресу: Лесной тракт, 75.

Всего под отключение попадут 28 тысяч человек. Также отключения коснутся социальных учреждений. В настоящее время завершены все работы по возведению здания и установки насосного и вспомогательного оборудования, следующий этап — подключение электроснабжения. Для проведения работ по подключению кабельных линий потребуется ограничить подачу тепла и горячей.

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Под ограничение попадают 102 многоквартирных дома, 5 школ, 8 детских садов, 3 больницы, профессиональное училище №38 и 45 домов частного сектора поселка Южный.

СГК продолжает работы по переводу потребителей котельной «Ротор», отапливающей поселок, на мощности Барнаульской ТЭЦ-3. Одним из этапов реализации проекта стало строительство нового центрального теплового пункта для поддержания нормативной температуры теплоносителя и подогрева горячей воды.