Горячую воду и отопление отключат в поселке Южный

Во вторник, 29 октября, в течение четырех часов, с 13:00 до 17:00 будет ограничена подача горячей воды и отопления для жителей поселка Южный. Об этом предупредила пресс-служба СГК.
По данным компании, такая необходимость связана с подключением кабельных линий электроснабжения к новому центральному тепловому пункту, расположенного по адресу: Лесной тракт, 75.
Всего под отключение попадут 28 тысяч человек. Также отключения коснутся социальных учреждений. В настоящее время завершены все работы по возведению здания и установки насосного и вспомогательного оборудования, следующий этап — подключение электроснабжения. Для проведения работ по подключению кабельных линий потребуется ограничить подачу тепла и горячей.
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Под ограничение попадают 102 многоквартирных дома, 5 школ, 8 детских садов, 3 больницы, профессиональное училище №38 и 45 домов частного сектора поселка Южный.