Квартал с памятниками деревянного зодчества в Барнауле отдадут под «небоскребы»

Новости 28.10.2019 17:25 1982

28 октября в Барнауле стартовали общественные обсуждения по проекту правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Как и прогнозировалось, никакого ажиотажа экспозиции, работающие при районных администрациях, не вызвали. Количество посетителей в первый день (если не брать в расчет самих мунслужащих) оказалось минимальным.

Как сообщают источники «Политсибру», горожане столкнулись с теми же проблемами, что и несколько месяцев ранее, при обсуждении Генплана. Это мелкие, плохо читаемые легенды к приложениям. Речь идет о карте градостроительного зонирования, а также карте зон с особыми условиями использования территории. Еще более сложным для неподготовленного обывателя оказался сам проект правил землепользования и застройки городского округа.

Для тех, кто не обладает свободным временем, документы доступны на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

«Хотите поговорить об этом»? Проект ПЗЗ Барнаула обсудят в конце октября Новости 22.10.2019 7:40 Проект новых ПЗЗ можно будет увидеть не ранее 25, а скорее, даже 28 октября 2193

Как ни странно, разработчики ПЗЗ перепутали цветовое обозначение для двух типов зон смешанной и общественно-деловой застройки (центра и местного значения соответственно). Речь идет о цветах на карте и в прилагаемой к ней легенде.

Пожалуй, наиболее радикальное предложение разработчиков касается изменений, предусмотренных в квартале, ограниченным улицами Пролетарской, Никитина, проспектами Красноармейский и Социалистический. Вся эта территория будет отнесена к так называемой зоне СОД-2. Это означает, что здесь могут на законных основаниях появиться жилые дома, высотой до 25 этажей (или 75 м), пишет автор Telegram-канала "Барнаульский нытик".

Последние месяцы в разных частях этого квартала активно идет снос деревянных старых домов, многие из них – еще дореволюционной постройки. Представляют из себя не только архитектурную, но и культурно-историческую ценность. В частности, особую активность девелоперы проявляют на улицах Интернациональной и Чкалова.

До этого квартал с памятниками деревянного зодчества находился в другой категории – СОД-1. То есть этажность построек не могла превышать 40 м (10 этажей). Теперь же весь квартал с самыми ценными объектами деревянного зодчества уходит в СОД-2.

Что касается исторического центра города (зона ОД-4), то для него предусмотрено самое значительное ограничение по возводимым объектам - 4 этажа или 18 м. При этом территория в районе улиц Гоголя и Короленко отнесена к СОД-1 с ограничением. «Потому как для застройщиков там нет интересов, а вот красивые деревянные дома можно уничтожать и ляпать многоэтажки», - считает автор ТГ-канала.

Напомним, обсуждение ПЗЗ продлится месяц – до 28 ноября. Это минимально возможный срок, предусмотренный законодательством. Затем будут собраны поступившие замечания от горожан. Итоговый вариант предстоит принять Барнаульской гордуме. Скорее всего, это произойдет в конце декабря.