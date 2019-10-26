Правила работы «скорой помощи» в Алтайском крае изменятся после резонансного ДТП

Новости 28.10.2019 19:00 427

Скорая медпомощь Алтайского края перейдет под управление единой диспетчерской службы. Такое заявление сделала замминистра здравоохранения в регионе Наталья Белоцкая на оперативном совещании, сообщает пресс-служба правительства края.

Как объяснила Белоцкая, новая система организации работы позволит лучше координировать деятельность этой службы в части оперативности реагирования на вызовы, в том числе в условиях ЧС.

Тем временем Минздрав провел анализ работы "скорой помощи" 26 октября. В тот день на трассе в Топчихинском районе произошло ДТП, в котором 8 человек погибли и столько же пострадали. Были изучены данные системы ГЛОНАСС, которые показали, что первая бригада скорой прибыла на место через 27 минут после звонка диспетчеру Топчихинской ЦРБ. Медики находились в 36 км от места ДТП. По словам замминистра, анализ работы показал – все, что можно было сделать, оказалось выполнено в полном объеме.

Краевой следком возбудил уголовное дело по факту ДТП, унесшего жизни 8 человек Новости 26.10.2019 14:00 Речь идет сразу о двух статьях УК РФ 1665

«Мы завершаем формирование единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи, с 6 ноября начнется переключение районов на станцию "скорой помощи" Барнаула. График подключений согласован с Ростелекомом, операторами сотовой связи, районы оповещены. Мы ставим себе задачу до 1 декабря переключить весь Алтайский край на Барнаул. В этой ситуации нам будет гораздо проще управлять всеми бригадами скорой помощи в Алтайском крае: в случае чрезвычайных ситуаций на место будет направляется ближайшая бригада», - сообщила она.

По данным регионального Минздрава, в день аварии на месте ДТП работало четыре фельдшерских бригады "скорой помощи", и три реанимационные бригады краевого Центра медицины катастроф. Четверо тяжело пострадавших в ДТП были доставлены вертолетом и наземным транспортом в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

В настоящее время пациенты находятся в реанимации, состояние стабильное, при этом наблюдается положительная динамика. Двое человек с травмами средней степени тяжести проходят лечение в хирургическом отделении Топчихинской ЦРБ, двое – в травматологическом отделении Алейской ЦРБ. Родственники имеют возможность посещать пациентов.

Прокуратура проверит законность перевозки коллектива «Сударушки», пострадавшего в ДТП Новости 26.10.2019 16:00 Ансамбль направлялся в Барнаул на автомобиле Fiat Ducato 468

О том, какая социальная поддержка оказывается семьям пострадавших в ДТП, рассказала министр соцзащиты края Наталья Оськина. «Уже в день случившейся трагедии с семьями пострадавших и госпитализированных начали работать социальные службы, были мобилизованы психологи кризисных центров. Близким родственникам оказывают психологическую помощь и поддержку», - сообщила министр.

Сегодня проходят похороны погибших в ДТП в Шипуновском районе и в Алейске. В Барнауле совместно с ГИБДД организованы похороны молодого человека, служившего в этом ведомстве. В семье осталось трое несовершеннолетних - 2010, 2013 и 2019 годов рождения. Работники социальной службы сопровождают траурные мероприятия, психологи поддерживают родственников. «Совместно с Минздравом будем оказывать клиническую помощь матери, оставшейся с тремя детьми, и матери, потерявшей в ДТП единственного ребенка», - рассказала Наталья Оськина.

День траура по погибшим в жутком ДТП на Алтае объявят в Алейском районе Новости 27.10.2019 13:50 Стали известны дополнительные подробности аварии на трассе А-322 1376

Принято решение оказать материальную помощь семьям погибших на погребение родственников в размере 50 тысяч рублей. Семьям пострадавших в ДТП выделяется материальная помощь по 20 тысяч рублей. «Выплаты будут произведены в течение дня», - заверила министр.

Также будут произведены все положенные по линии Пенсионного фонда выплаты на погребение артисток коллектива «Сударушка» Алейского района. Как отметила министр, у сопровождавшей коллектив сотрудницы учреждения культуры Алейского района, которая также погибла в ДТП, осталась несовершеннолетняя дочь. По линии социального страхования ее семья тоже получит положенные выплаты, а девочке будут производиться социальные выплаты до достижения 18-летнего возраста. «Мы и в дальнейшем будем оказывать социально-психологическую поддержку и сопровождение всем пострадавшим», - подчеркнула министр.