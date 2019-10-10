Инфляция по Сибири снизилась на фоне излишков продовольствия

Новости 28.10.2019 18:15 360

Уровень годовой инфляции по Сибири упал с 4,9% до 4,5% в текущем году. Однако показатель все еще выше, чем в среднем по стране (4,0% в сентябре). Об этом сообщает отделение Центробанка России по СФО.

Основной причиной более высокой инфляции в Сибирском федеральном округе (СФО) является эффект низкой базы прошлого года, когда темпы прироста потребительских цен были ниже, чем в России в целом.

Одной из причин снижения уровня инфляции называют динамику цен на продовольственные и непродовольственные товары. Инфляция в сфере услуг почти не изменилась. Основными факторами замедления инфляции оставались сдержанная динамика потребительского спроса, рост предложения отдельных продуктов питания, а также укрепление рубля.

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Самый большой эффект на замедление инфляции произвели цены на продукты питания. Годовой темп прироста цен на продовольствие уменьшился в сентябре до 4,8% после 5,6% в августе.

В СФО в сентябре на 10-13% дешевле, чем год назад, стоили овощи «борщевого» набора: картофель, свекла, морковь, а также помидоры. По предварительным данным региональных министерств сельского хозяйства, темпы уборки картофеля и овощей, как и их объемы, в этом году в Сибири опережают прошлогодние показатели. Так выше прошлогодних значений урожайность картофеля в Красноярском и Алтайском краях, на долю которых приходится около 40% его производства в округе.

В Алтайском крае – единственном из сибирских регионов, где выращивают сахарную свеклу – в 2019 году рекордный урожай этого овоща. В целом в России сахарной свеклы собрано почти на четверть больше, чем в прошлом году. Это повлияло и на рост цены на сахар, который подешевел на 10%.

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Кроме того, в сентябре во всех регионах Сибири замедлился годовой рост цен на свинину и куриное мясо. Это два из трех продовольственных товаров, которые занимают в потребительской корзине сибиряков максимальную долю среди продуктов питания.

Годовой прирост цен на свинину снизился до 2,3% в сентябре (после 5,7% в августе), а на куриное мясо – до 11,6% (после 13,1%). Третий товар из тех, что занимают в потребительской корзине сибиряков максимальную долю среди продуктов, – это питьевое молоко.

«В структуре потребительских расходов жителей Сибири питьевое молоко занимает в полтора раза большую долю, чем в среднем по России. Годовой прирост цен на молоко ускорился в сентябре до 8,4% после 7,6% в августе. Кампания по борьбе с фальсификатом на молочном рынке привела к росту спроса на натуральное сырье. В то же время в основных «молочных» регионах Сибири реализуются проекты по строительству животноводческих комплексов, молочных заводов или увеличению мощности действующих. Рост производства молока будет способствовать замедлению роста цен на этот продукт», – объяснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Годовая непродовольственная инфляция в Сибири замедлилась до 3,3% в сентябре после 3,6% в августе. Основной вклад в замедление роста цен внесли легковые автомобили, динамика потребительского спроса на которые остается слабой и ограничивает возможности повышения цен.

Годовой темп прироста цен на услуги в сентябре по сравнению с августом не изменился, составив 5,7%.