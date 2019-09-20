Прокурор Новосибирской области назначил своим замом земляка из Алтайского края

Новости 28.10.2019 17:45 639

Бывший прокурор Алтайского края Яков Хорошев, совсем недавно назначенный на должность прокурора Новосибирской области, будет работать вместе со своим земляком. Им оказался 39-летний Игорь Мищенко, который теперь стал замом Хорошева. Соответствующий приказ был подписан генпрокурором России Юрием Чайкой 24 октября.

Мищенко занимал должность начальника отдела кадров прокуратуры Алтайского края с марта 2017 года. Его начальник Хорошев переехал на новое место работы в Новосибирск в феврале текущего года.

Сам Игорь Мищенко работает в правоохранительных органах с 2002 года. Его путь начался с работы в Следственном комитете Алтайского края. Позднее он стал прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции краевой прокуратуры.

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Кроме того он стал прокурором Калманского района Алтайского края, зампрокурора Барнаула, начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Алтайского края.

Игорь Мищенко родился в 1980 году. Окончил Алтайский государственный университет.

Напомним, что в понедельник, 28 октября в Республике Алтай был назначен новый прокурор Анатолий Богданчиков, который несколько лет назад занимал роль первого заместителя прокурора Алтайского края.