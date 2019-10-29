АО «Алтайэнергосбыт» назвало самых надежных потребителей электроэнергии

Сегодня АО "Алтайэнергосбыт" объявило победителей и дипломантов национальной премии потребителей электроэнергии "Золотая опора" - 2019.
Ежегодный конкурс проводится среди клиентов региональных энергосбытовых компаний Группы «Интер РАО», в состав которой входит и АО «Алтайэнергосбыт».
Лучшими потребителями электроэнергии в Алтайском крае было признано ООО «Холод», расположенное в Заринске, в Республике Алтай лучшим стало АО «Аэропорт Горно-Алтайск».
В список самых надежных партнеров, четко и в срок выполняющих свои договорные обязательства, активно внедряющих энергоэффективные технологии, вошли 40 предприятий и организаций. Их выбирали из более чем 13,4 тысяч юридических лиц – клиентов АО «Алтайэнергосбыт» в Алтайском крае и Республике Алтай. 17 из них стали обладателями дипломов, 21 удостоены благодарственных писем за плодотворное сотрудничество с АО «Алтайэнергосбыт».
Перечень предприятий и организаций, получивших награды конкурса «Золотая опора» - 2019:
Победители конкурса «Золотая опора»:
1. ООО «Холод»;
2. АО «Аэропорт Горно-Алтайск».
Дипломанты:
1. ФКП «Бийский олеумный завод»;
2. ООО «Третьяковский элеватор»;
3. ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод»;
4. ООО «Управление водопроводов»;
5. ООО «Алтайская марка»;
6. АО «Санаторий Рассия»;
7. АО «Курорт Белокуриха»;
8. Администрация г. Рубцовска;
9. ПАО «Ростелеком» (Алтайский филиал);
10. ООО «Птицефабрика «Комсомольская»;
11. ООО «Ренессанс Косметик»;
12. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;
13. ООО «Брюкке»;
14. ЗАО «Славгородский молочный комбинат»;
15. АО «Имени Анатолия»;
16. ООО «Каменская птицефабрика»;
17. ООО «Алтай Резорт».
Обладатели благодарственных писем:
1. ООО «Приозёрное»;
2. ООО «ЧарышАгроИнвест»;
3. ООО «Артель старателей «Поиск»;
4. ООО «Рубцовский ЛДК»;
5. АО «Рубцовский тепло-энергетический комплекс»;
6. АО санаторий «Алтай»;
7. АО «Теплоцентраль Белокуриха»;
8. ОАО «Кучуксульфат»;
9. МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула;
10. АО «Павловский маслосырзавод»;
11. ЗАО «Союзмука»;
12. ООО «Барнаульский литейно-механический завод»;
13. АО «Барнаульский молочный комбинат»;
14. ООО «Белуха»;
15. ООО «Новокытмановское»;
16. ООО «Агрофирма Май»;
17. СПК «Колос»;
18. КУ РА «Майминское Лесничество»;
19. УПФР в Кош-Агачском районе Республики Алтай;
20. ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. Г.С. Титова»;
21. ООО «Престиж».
Генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов:
«Эта награда является выражением нашей глубокой признательности своим надежным клиентам и партнерам. Они являются опорой стабильного развития экономики двух Алтаев. Добросовестное выполнение организациями своих обязательств свидетельствует об устойчивости бизнеса, их лидирующих позициях на рынке, постоянном стремлении к развитию».
Торжественная церемония награждения победителей прошла в конференц-зале ИД «Алтапресс».