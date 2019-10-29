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АО «Алтайэнергосбыт» назвало самых надежных потребителей электроэнергии

Новости
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Сегодня АО "Алтайэнергосбыт" объявило победителей и дипломантов национальной премии потребителей электроэнергии "Золотая опора" - 2019.

Ежегодный конкурс проводится среди клиентов региональных энергосбытовых компаний Группы «Интер РАО», в состав которой входит и АО «Алтайэнергосбыт». 

Лучшими потребителями электроэнергии в Алтайском крае было признано ООО «Холод», расположенное в Заринске, в Республике Алтай лучшим стало АО «Аэропорт Горно-Алтайск».  

В список самых надежных партнеров, четко и в срок выполняющих свои договорные обязательства, активно внедряющих энергоэффективные технологии, вошли 40 предприятий и организаций. Их выбирали из более чем 13,4 тысяч юридических лиц – клиентов АО «Алтайэнергосбыт» в Алтайском крае и Республике Алтай. 17 из них стали обладателями дипломов, 21 удостоены благодарственных писем за плодотворное сотрудничество с АО «Алтайэнергосбыт». 

Перечень предприятий и организаций, получивших награды конкурса «Золотая опора» - 2019: 

Победители конкурса «Золотая опора»: 

1. ООО «Холод»; 

2. АО «Аэропорт Горно-Алтайск». 

Дипломанты: 

1.       ФКП «Бийский олеумный завод»; 

2.       ООО «Третьяковский элеватор»; 

3.       ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод»; 

4.       ООО «Управление водопроводов»; 

5.       ООО «Алтайская марка»; 

6.       АО «Санаторий Рассия»; 

7.       АО «Курорт Белокуриха»; 

8.       Администрация г. Рубцовска; 

9.       ПАО «Ростелеком» (Алтайский филиал); 

10.    ООО «Птицефабрика «Комсомольская»; 

11.    ООО «Ренессанс Косметик»; 

12.    ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»; 

13.    ООО «Брюкке»; 

14.    ЗАО «Славгородский молочный комбинат»; 

15.    АО «Имени Анатолия»; 

16.    ООО «Каменская птицефабрика»; 

17.    ООО «Алтай Резорт». 

Обладатели благодарственных писем: 

1.    ООО «Приозёрное»; 

2.    ООО «ЧарышАгроИнвест»; 

3.    ООО «Артель старателей «Поиск»; 

4.    ООО «Рубцовский ЛДК»; 

5.    АО «Рубцовский тепло-энергетический комплекс»; 

6.    АО санаторий «Алтай»; 

7.    АО «Теплоцентраль Белокуриха»; 

8.   ОАО «Кучуксульфат»; 

9.    МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула;   

10.  АО «Павловский маслосырзавод»; 

11.  ЗАО «Союзмука»; 

12.  ООО «Барнаульский литейно-механический завод»; 

13.  АО «Барнаульский молочный комбинат»; 

14. ООО «Белуха»; 

15. ООО «Новокытмановское»; 

16. ООО «Агрофирма Май»; 

17. СПК «Колос»; 

18. КУ РА «Майминское Лесничество»; 

19. УПФР в Кош-Агачском районе Республики Алтай; 

20. ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. Г.С. Титова»; 

21. ООО «Престиж». 

Генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов

«Эта награда является выражением нашей глубокой признательности своим надежным клиентам и партнерам. Они являются опорой стабильного развития экономики двух Алтаев. Добросовестное выполнение организациями своих обязательств свидетельствует об устойчивости бизнеса, их лидирующих позициях на рынке, постоянном стремлении к развитию».

Торжественная церемония награждения победителей прошла в конференц-зале ИД «Алтапресс». 

Автор: Политсиб.ру