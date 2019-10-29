АО «Алтайэнергосбыт» назвало самых надежных потребителей электроэнергии

Новости 29.10.2019 12:15 227

Сегодня АО "Алтайэнергосбыт" объявило победителей и дипломантов национальной премии потребителей электроэнергии "Золотая опора" - 2019.

Ежегодный конкурс проводится среди клиентов региональных энергосбытовых компаний Группы «Интер РАО», в состав которой входит и АО «Алтайэнергосбыт».

Лучшими потребителями электроэнергии в Алтайском крае было признано ООО «Холод», расположенное в Заринске, в Республике Алтай лучшим стало АО «Аэропорт Горно-Алтайск».

В список самых надежных партнеров, четко и в срок выполняющих свои договорные обязательства, активно внедряющих энергоэффективные технологии, вошли 40 предприятий и организаций. Их выбирали из более чем 13,4 тысяч юридических лиц – клиентов АО «Алтайэнергосбыт» в Алтайском крае и Республике Алтай. 17 из них стали обладателями дипломов, 21 удостоены благодарственных писем за плодотворное сотрудничество с АО «Алтайэнергосбыт».

Перечень предприятий и организаций, получивших награды конкурса «Золотая опора» - 2019:

Победители конкурса «Золотая опора»:

1. ООО «Холод»;

2. АО «Аэропорт Горно-Алтайск».

Дипломанты:

1. ФКП «Бийский олеумный завод»;

2. ООО «Третьяковский элеватор»;

3. ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод»;

4. ООО «Управление водопроводов»;

5. ООО «Алтайская марка»;

6. АО «Санаторий Рассия»;

7. АО «Курорт Белокуриха»;

8. Администрация г. Рубцовска;

9. ПАО «Ростелеком» (Алтайский филиал);

10. ООО «Птицефабрика «Комсомольская»;

11. ООО «Ренессанс Косметик»;

12. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;

13. ООО «Брюкке»;

14. ЗАО «Славгородский молочный комбинат»;

15. АО «Имени Анатолия»;

16. ООО «Каменская птицефабрика»;

17. ООО «Алтай Резорт».

Обладатели благодарственных писем:

1. ООО «Приозёрное»;

2. ООО «ЧарышАгроИнвест»;

3. ООО «Артель старателей «Поиск»;

4. ООО «Рубцовский ЛДК»;

5. АО «Рубцовский тепло-энергетический комплекс»;

6. АО санаторий «Алтай»;

7. АО «Теплоцентраль Белокуриха»;

8. ОАО «Кучуксульфат»;

9. МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула;

10. АО «Павловский маслосырзавод»;

11. ЗАО «Союзмука»;

12. ООО «Барнаульский литейно-механический завод»;

13. АО «Барнаульский молочный комбинат»;

14. ООО «Белуха»;

15. ООО «Новокытмановское»;

16. ООО «Агрофирма Май»;

17. СПК «Колос»;

18. КУ РА «Майминское Лесничество»;

19. УПФР в Кош-Агачском районе Республики Алтай;

20. ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. Г.С. Титова»;

21. ООО «Престиж».

Генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов:

«Эта награда является выражением нашей глубокой признательности своим надежным клиентам и партнерам. Они являются опорой стабильного развития экономики двух Алтаев. Добросовестное выполнение организациями своих обязательств свидетельствует об устойчивости бизнеса, их лидирующих позициях на рынке, постоянном стремлении к развитию».

Торжественная церемония награждения победителей прошла в конференц-зале ИД «Алтапресс».