При одном условии. Алтайским муниципалитетам посулили компенсации за школьное питание

Новости 28.10.2019 16:20 1272

Муниципалитетам в Алтайском крае вернут средства на компенсацию питания школьников, если доплаты будут предусмотрены в местных бюджетах, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Рекомендацию исполнять полномочия по финансированию компенсационных выплат малоимущим на школьное питание могут закрепить в постановлении АКЗС при принятии краевого бюджета во втором чтении в ноябре. Если подавляющее большинство районов выполнит рекомендацию, то регион готов со следующего года выделить дополнительные средства на выравнивание бюджетной обеспеченности территорий, которые смогли бы частично или полностью покрыть эти расходы.

Данную инициативу озвучил спикер парламента Александр Романенко, возвращаясь к теме питания детей в школах. Он пояснил, что с 1 января 2020 года край готов полностью финансировать компенсацию на питание детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в Госдуме сейчас идет работа над проектом закона о детском питании, в котором отдельная статья позволит целиком - за счет краевого или федерального бюджетов - финансировать питание всех учеников младших классов. Романенко отметил, что есть все основания ожидать принятия данного закона в этом году.

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«В результате от группы детей, затраты на питание которых нужно компенсировать - то, что сегодня закреплено за муниципалитетами - остается, по моим подсчетам, около 30%. Это не такие большие суммы. Поэтому предлагаю профильным комитетам проработать с муниципалитетами эту тему. Сегодня только около половины территорий хотя бы как-то финансируют эту тему, остальные же не делают этого совершенно. Если все они примут решения по компенсационным выплатам на питание, давайте рассмотрим вопрос оказания финансовой помощи. У нас есть все рычаги сделать это через дотации на сбалансированность. Эту тему мы уже обсуждали с краевым Минфином», - рассказал Александр Романенко.

Председатель напомнил, что прямое увеличение размера доплаты на школьное питание детей из малоимущих семей за счет краевого бюджета вызовет вопросы у федерального Министерства финансов. «Они скажут: как же так? Вы просите финансовую помощь, а на себя берете полномочия, которые не свойственны вам по закону. Здесь есть противоречие, которое нам нужно преодолеть, так как тема действительно важная», - подчеркнул спикер.