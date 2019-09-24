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Краевой Минстрой не выполнил поручение Виктора Томенко?

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Месяц назад губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву и администрации Барнаула найти решение проблемы с приобретением жилья для детей-сирот в краевом центре. На выполнение задачи был озвучен срок в одну неделю, однако о каких-то подвижках неизвестно, пишет «Толк».

В 2019 году из 7,3 тысяч сирот, ожидающих свои квартиры, получить свою квартиру смог только один. В целом по краю на эти цели было выделено 498 млн рублей из краевого и федерального бюджетов. На конец сентября 50 млн рублей оставались неосвоенными.

Многие из сирот подают в суд, который встает на их сторону, однако эффекта мало. Более 1100 решений о предоставлении жилья сиротам так и остаются без исполнения.

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Ранее глава регионального Минстроя  Иван Гилев говорил, что в текущем году было объявлено около 50 аукционов на приобретение квартир для детей, которые остались без родителей. Однако все аукционы остались без заявок. В пресс-службе ведомства заявили, что последний аукцион состоялся совсем недавно. Речь шла о 10 квартирах, но заявок снова не поступило. Следующий аукцион намерены провести в начале ноября.

По мнению экспертов, застройщиков не устраивает низкая закупочная цена жилья. Ситуацию усугубляет закон, который обязывает предоставлять квартиры с внутренней отделкой, из-за чего цена на нее становится еще выше.

Жительница Барнаула Татьяна Тупоногова в течение шести лет пытается получить квартиру, но результатов нет. Без родителей она осталась в три года.

«Пенсию по потере кормильца мне платили до 18 лет. После этого сказали, что, поскольку мать не работала, платить не будут. Только через три года мне с трудом удалось решить этот вопрос», – говорит Татьяна.  

Квартиру ей обязал предоставить Железнодорожный районный суд Барнаула еще два года назад, однако местное жилищное управление пока ничего не сделало.

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Автор: Политсиб.ру

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