Нашли за рулем в своей машине: умер известный тренер «Динамо-Барнаул»

Новости 28.10.2019 15:15 418

В субботу, 26 октября стало известно о смерти известного барнаульского тренера Виталия Жилкина, который скончался на 57-м году жизни. Об этом пишет КП на Алтае.

Известно, что он собирался вместе со своими воспитанниками посетить турнир в Томске. Как обычно провел тренировку с командой, а после отправился по своим делам. Вечером того же дня все забеспокоились тем, что он перестал отвечать на звонки. По телефону вычислили его местоположение.

Его автомобиль был обнаружен на обочине по улице Эмилии Алексеевой. Тело Жилкина находилось в салоне. На данный момент были озвучены версии, связанные со смертью из-за проблем с сердцем. Экспертам предстоит определить точную причину.

«Виталий Жилкин умер. Поверить не могу. Вот только занял со своими парнями второе место на «Локоболе». Мы виделись, шутили. Всегда такой активный, столько футболистов воспитавший. Просто нет слов», - отреагировал на произошедшее барнаульский комментатор «Матч ТВ» Михаил Меламед.

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Свои соболезнования также выразили и в самом «Динамо».

«ПФК «Динамо-Барнаул» выражает глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память хорошему человеку и отличному тренеру! Пусть земля тебе будет пухом, Евгеньевич!»

Виталий Жилкин начинал свой карьерный путь футболистом, позднее стал тренером. Он играл за прославленную ташкентскую команду «Пахтакор», выступал за молодежный состав сборной СССР.

Он тренировал барнаульское «Динамо», находкинский «Океан», а потом перешел в СДЮШОР «Динамо».

Прощание с Виталием Жилкиным состоится 29 октября с 9.00 до 11.00 в ритуальном зале по адресу: ул. Аносова, 8.