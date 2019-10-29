Специалисты алтайского СПИД-центра провели подготовку будущих врачей и психологов

Специалисты Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом провели подготовку будущих врачей и психологов по вопросам до- и после тестового консультирования.
23 октября на базе учебного центра КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» прошел семинар-тренинг «До- и послетестовое консультирование при тестировании на ВИЧ». Участниками семинара стали добровольцы из числа ординаторов кафедры инфекционных болезней Алтайского государственного медицинского университета и студентов Алтайского государственного педагогического университета, будущих психологов.
Задача обучающего мероприятия сводилась к тому, чтобы отработать навыки до и послетестового консультирования при тестировании на ВИЧ с целью привлечения подготовленных добровольцев к участию в акциях по экспресс тестированию на ВИЧ и другим профилактическим мероприятиям в молодежной среде. В ходе семинара, его ведущие - врач-эпидемиолог Светлана Анатольевна Федина и психолог Татьяна Геннадьевна Штер отрабатывали с участниками навыки проведения до и послетестового консультирования, используя интерактивные формы обучения: мозговой штурм, дискуссия, ролевая игра «консультант – консультируемый» и др.
Социологом Ильей Эдуардовичем Красюковым проведено анкетирование участников для оценки уровня их информированности по проблеме ВИЧ – инфекции. Руководитель информационного центра «Жизнь без наркотиков» Ольга Николаевна Гейсман поделилась с участниками своим личным опытом в вопросах консультирования при тестировании на ВИЧ. Таким образом, семинар получился разноплановым и насыщенным. После образовательных «испытаний» будущие врачи и психологи получили свидетельства о прохождении обучения на семинаре. Они пришли к выводу, что консультирование при тестировании на ВИЧ, проводить не просто, но необходимо. Это технология профессионального общения требует навыков и умений, и участники выразили готовность реализовать свои знания на практике.
В завершении семинара завотделом профилактики Виталий Олегович Эйхман предложил добровольцам поучаствовать в мероприятиях Всероссийской Акции «СТОПВИЧ/СПИД» и они согласились. Планируется, что в ноябре текущего года, в рамках Всероссийской Акции «СТОПВИЧ/СПИД», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом добровольцы проведут уроки по профилактике ВИЧ в школах и примут участие в качестве консультантов в акциях экспресс тестирования «Узнай свой ВИЧ статус».