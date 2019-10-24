Каменский район лишился очередного главы. Но это неточно

Новости 28.10.2019 13:10 788

Депутаты Каменского райсобрания лишили полномочий и.о. главы района Евгению Гордиенко. Решение было принято заочно, методом опросного голосования, напоминают "Каменские известия".

Документ, утверждающий итоги опросного голосования, подписан заместителем председателя райсобрания Иваном Панченко (председатель Виктор Кашицин накануне начала опроса ушел на больничный). Согласно реестру голосования, 12 человек высказалось за снятие полномочий с действующего и.о. главы и возложение их на другого замглавы администрации района - Алексея Жихаренко.

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Данного количества голосов депутатов достаточно, чтобы итоги голосования были признаны. Вместе с тем, еще в конце прошлой недели появилась информация, что часть депутатов пытались отозвать свои голоса, ранее вброшенные за «импичмент» Гордиенко, якобы необдуманно. Так или иначе, но в настоящий момент ситуация остается подвешенной в воздухе. Будет неудивительно, если депутаты запустят в скором времени еще одно голосование — за отмену предыдущего, предполагает издание.

К слову, начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин ранее высказал недоумение по поводу сложившейся ситуации: "Для нас каменская новость несколько удивительна. Разбираемся в данном вопросе. Ведем диалог со всеми сторонами".