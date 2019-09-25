Закон о землях рекреационного значения наконец-то могут принять в Алтайском крае

Новости 28.10.2019 13:45 374

Депутаты регионального Заксобрания могут принять закон «Об особо охраняемых территориях рекреационного назначения в Алтайском крае», который предлагает региональное правительство. В первом чтении инициативу рассмотрят 31 октября на сессии АКЗС.

В соответствии с Земельным кодексом РФ, к землям особо охраняемых территорий относятся не только земли особо охраняемых природных территорий, но и земли природоохранного назначения, рекреационного назначения, историко-культурного назначения и особо ценные земли.

На региональном уровне действует закон «Об особых охраняемых природных территориях в Алтайском крае», который распространяет свое действие только на одну из таких категорий - это особо охраняемые природные территории. Региональные законы, регулирующие создание и деятельность иных особо охраняемых территорий, в том числе рекреационного назначения, в Алтайском крае не приняты.

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Как пояснила представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань, в целях определения полномочий органов госвласти Алтайского края и местного самоуправления в сфере создания, использования и охраны земель особо охраняемых территорий рекреационного назначения регионального и местного значения и разработан проект нового закона.

Реализация закона Алтайского края «Об особо охраняемых территориях рекреационного назначения в Алтайском крае» не потребует дополнительного выделения средств из краевого бюджета.

Между тем как сообщил начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, законопроект подготовлен на основании обращений граждан.

«В правительство и органы местного самоуправления поступают обращения жителей края, которые просят перевести земельные участки, находящиеся в частной собственности, из категорий земель сельхозназначения в категорию особо-охраняемых территорий, в целях размещения объектов рекреации. В том числе объектов размещения и отдыха туристов», - рассказал Дешевых на заседании правительства региона.

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К землям такого назначения относятся земли, на которых может быть организован туризм, отдых, физкультурно-оздоровительные мероприятия. В таких местах могут быть расположены дома отдыха, кемпинги, детские и спортивные лагеря, пансионаты и другие объекты.

Если на октябрьской сессии АКЗС депутаты примут предлагаемый законопроект, то органы местного самоуправления совместно с правительством края получат полномочия, которые позволят им принимать решения о создании особо охраняемой территории рекреационного назначения.