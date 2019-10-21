Суд отказался остановить работу кофейни на месте «Барнаульского разлома»

Новости 28.10.2019 12:35 457

Очередное заседание по делу кофейни «Черный квадрат», расположенной на месте барнаульского разлома, состоялось в конце прошлой недели. Мэрия просила арбитраж приостановить эксплуатацию кофейни до принятия окончательного решения и его вступления в законную силу. Суд не согласился с данной позицией.

Как пишет "Алтайский портал недвижимости", администрация города основывается на том, что постройка является самовольной и находится в защитной зоне культурных объектов, а это невозможно без соответствующих разрешений. Но суд указал, что работа данного заведения не несет угрозы чьей-то жизни, здоровью и имуществу.

Чем барнаульская кофейня помешала Алтайохранкультуре? Новости 21.10.2019 11:20 Очередное заседание по делу кофейни «Черный квадрат» состоялось в конце прошлой недели в Барнауле. К делу подключают Алтайохранкультуру 1552

Напомним, комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула требует от ИП Ирины Агишевой (собственницы скандально известного участка на улице Партизанская, 60) снести самовольно возведенную постройку. В случае неисполнения предприниматель должна выплатить неустойку в размере 100 тысяч рублей за первую неделю просрочки исполнения решения суда и в дальнейшем по 20 тысяч рублей за каждый день до фактического демонтажа кофейни.

Госинспекция Алтайского края настаивает, что спорная постройка – капитальная, размерами 14х12 м, каркас составляют металлические балки, выполнена замена грунта на щебеночное основание глубиной около 400 мм, проведены сети инженерно-технического обеспечения. Тем не менее, Агишева не получала разрешение на возведение объекта в установленном порядке, за что уже была привлечена к ответственности.

Бизнес по-барнаульски: как «разлом» стал «Черным квадратом» Новости 03.09.2019 15:15 На месте «Барнаульского разлома» открылась кофейня «Черный квадрат», однако городские власти намерены добиться ее сноса 3623

Представители ответчика пытаются доказать, что это не капитальное, а временное сооружение, которое легко можно перенести на любой другой участок. В итоге судом была назначена строительно-техническая экспертиза. Ее проведет ООО «Алтайский Центр Оценки». До получения результатов арбитраж приостановил рассмотрение дела.