Как изменилось питание в детских садах Барнаула после повышения родительской доли?

Новости 28.10.2019 14:10 584

Родительская доля, которую необходимо вносить за питание для воспитанников детских садов в Барнауле, впервые за несколько лет увеличилась на 350 рублей. Повышение стоимости произошло в начале нового учебного года, с 1 сентября 2019 года.

Приказ был подписан комитетом по образованию города. Напомним, что оплата за последние шесть лет повышалась только один раз на 150 рублей. Тогда она составляла 1650 рублей, после очередного изменения улучшенное меню в детском садике обходится для родителей в 2000 рублей, до 70% (за третьего ребенка) которой компенсирует муниципалитет.

Повышение оплаты произошло с учетом инфляции, которая повлияла на рост цен продуктов питания. Для обеспечения качественного меню в детских садах повышение родительской доли было необходимо. Это позволило в полном объеме включить в рацион детей основные продукты питания, необходимые для их возрастной группы. В их числе - мясо говядины, кисломолочные продукты, сыр, творог, фрукты, соки и прочее.

Исполняющая обязанности заведующей детского сада №263 Светлана Мишенина рассказала «Политсибру», что пару лет назад, когда вопрос повышения был только на стадии обсуждения, родители эту необходимость восприняли настороженно. Однако в текущем году, когда речь зашла об ознакомлении с приказом, родители отнеслись с пониманием, если не сказать положительно.

«Недовольных не было, потому что люди тоже все понимают. За почти 10 лет цены на продукты не стояли на месте, поэтому какое-то вынужденное повышение должно было произойти. Сейчас рано говорить о больших переменах в рационе, конечно, многое сейчас добавилось, но в начале осени у нас идет традиционный закуп овощей, на который уходит солидная часть средств. Рацион будет постепенно прирастать к зиме, и дети будут получать все больше необходимых продуктов», - объяснила она.

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Родители дошкольников признают, что любое повышение цен редко у кого может вызвать улыбку, но нужно отдавать себе отчет в необходимости ответственного контроля за детским рационом.

«Грубо говоря, за 100 рублей их за день четыре раза накормят. Могут родители сейчас своих детей дома на такие деньги четыре раза накормить разнообразным и сбалансированным питанием? Не думаю. Выводы делайте сами», - поведала мать одного из детей.

Вероника, еще одна мать ребенка, который ходит в тот же детский сад, рассказала, что ее дочь питается в дошкольном учреждении лучше, чем дома.

«Воспитатели говорят, что питание детей стало лучше, но все еще не на 100% идеально. Многие родители готовы платить и больше, но нужно учитывать тех, кому серьезное повышение родительской доли не по карману, кроме того, больше им платить и не дадут, так как есть принятые приказом правила. Моя подруга говорит, что ее дочь приходится уговаривать есть еду и в садике, и дома. Обычной порции ей много», - рассказала Вероника.

Ряд родителей критически относятся к некоторым продуктам, которые находятся в меню обязательного рациона. Например, многих по непонятным причинам не устраивает наличие свеклы.

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По мнению врача-гастроэнтеролога, доцента кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ Дениса Фуголя, природный корнеплод при умеренном потреблении может принести много пользы для растущего организма.

«Она содержит много клетчатки, природных сахаров, которые хорошо усваиваются в организме. Клетчатка благотворно сказывается на работе кишечника, природные красители создают мембраностабилизирующий эффект, в ней много витаминов, в том числе витамин С. Ее лучше потреблять в термически-обработанном виде, так как при сохранении всех полезных свойств, она имеет приятный мягкий вкус», - пояснил Фуголь.

По его словам, дети в детских садах часто отказываются от какого-либо продукта из-за сформированной культуры пищевого поведения. То есть, если родители не дают им какой-то продукт дома, то в садике они также могут от него отказаться.

Начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур министерства образования Алтайского края Наталья Полосина рассказала «Политсибру», что организация правил питания, соблюдения калорийности и наличия необходимого для полноценного питания набора продуктов, было одной из причин повышения родительской доли.

«Основная причина, конечно, в ценовой политике, которая сейчас складывается на рынке. Сумма увеличилась по-разному. Где-то она осталась такой же, а где полноценно кормить по старой цене невозможно, там увеличение было от 100 до 400 рублей», - подчеркнула Полосина.

Она уточнила, что за родителями остались компенсационные выплаты. Была проведена большая разъяснительная работа. Им объяснили причины возникновения такой необходимости. На сегодняшний день качественное питание является приоритетной задачей. Необходимо расширить рацион питания, внести туда мясо говядины, витамины, сохранить необходимые детскому организму молочные продукты.

Компенсации для родителей сохранились в полном объеме. За первого ребенка она составляет 20%, за второго - 50%, за третьего - 70%. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос об их повышении.