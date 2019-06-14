Эксперты оценили ситуацию с безработицей в регионах России

Новости 28.10.2019 14:50 398

Эксперты составили рейтинг уровня безработицы в регионах России. По ряду территорий зафиксирован рост безработных граждан, в некоторых же наоборот – ситуация выправляется. Исследование провели "РИА Новости".

По итогам июня-августа самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве, а самый высокий в - Ингушетии. Алтайский край оказался во второй половине рейтинга, однако по Сибири регион держит относительно неплохие позиции.

По данным исследования, средний возраст безработного в РФ составляет 35,5 лет.

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Согласно опубликованным данным Росстата, численность рабочей силы в июне – августе 2019 года составила 75,5 млн человек, из них 3,3 млн человек классифицируются как безработные. В середине 2018 года россиян без работы было немногим больше - 3,5 млн человек.

По мнению экспертов, число безработных пошло на убыль после начала роста номинальных зарплат, которые, судя по данным исследования, выросли на 7,3% по итогам января-июля 2019 года.

Выборочное обследование рабочей силы, сделанное Росстатом, в августе 2019 года говорит о том, что из 3,3 млн безработных в возрасте от 15 лет и старше 24% составляет молодежь в возрасте до 25 лет и 18,1% лица в возрасте 50 лет и старше. В среднем в июне-августе 2019 года у жителей России на поиск работы уходило 7,2 месяца, но 25,2% безработных ищут работу 12 месяцев и более.

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Что касается сельской местности, то поиск работы там более проблематичен, чем в городе. Так из 1,1 млн безработных жителей села 26,3% искали работу 12 месяцев и более, при этом из 2,2 млн безработных городских жителей - 19,8% столкнулись с затяжными сложностями в поиске работы.

Время на поиск работы отличается в зависимости от региона. В Ямало-Ненецком АО средний поиск работы составляет от 2,5 месяцев, а в той же Карачаево-Черкесской Республике он может занимать больше года (до 12,3 месяцев).

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Рейтинг регионов по уровню безработицы подготовлен, исходя из данных Росстата. В 38 российских регионах уровень безработицы ниже, чем среднероссийский показатель. Алтайский край не входит в число этих регионов.

В шести российских регионах уровень безработицы превышает 10%. Это Ингушетия (26,2%), Чечня (13,4%), Северная Осетия-Алания (12,6%), Дагестан (11,7%), Тыва (10,7%) и Республика Алтай (10%). В Алтайском крае уровень безработицы держится в районе 5%.