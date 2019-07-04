«Гринпис» обнаружил частный дом на берегу заповедного озера в Горном Алтае

Новости 28.10.2019 11:40 604

«Гринпис России» обнаружил частный дом среди скал на берегу озера Дарашколь, которое считается одним из самых красивых и труднодоступных мест Горного Алтая. По словам "зеленых", постройка нарушает режим парка и природоохранное законодательство, сообщает "Коммерсант".

Дом находится на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО: это значит, что до начала стройки власти должны были уведомить о ней международную организацию. Выяснилось, что местная администрация продала участок некоммерческому фонду «Кабарга», который занимается восстановлением алтайской популяции животного и сохранением природного наследия. Среди его учредителей — основатель Yota Сергей Адоньев и директор телекоммуникационной компании «Экспател» Игорь Юзефович. Минприроды региона готовит иск о признании сделки недействительной, а экологи пожаловались в Генпрокуратуру.

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Озеро Дарашколь считается труднодоступным, в том числе и поэтому двухэтажное отапливаемое здание площадью более 90 кв. м, с террасой и предположительно с подземным этажом обнаружили не сразу. Экологи отмечают, что дом построен в особо охраняемой зоне природного парка «Белуха». Согласно его режиму, капитальное строительство на этой территории запрещается. Помимо этого, дом находится на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая».

Здание в настоящее время не используется. Сбор твердых коммунальных отходов организован в специальный контейнер для последующей транспортировки воздушным транспортом, сказано в ответе прокуратуры на запрос экологов. В нескольких метрах от берега действительно находится вертолетная площадка.

При этом, по мнению надзорного ведомства, дом не является капитальным строением: «Фундамент здания представляет собой каркас из металлических винтовых свай, который может быть в любое время полностью демонтирован. Конструкции из бетона при строительстве не применялись. Другой объект — одноэтажное деревянное здание размером 5x4 м, расположенное на расстоянии не менее 100 м от озера Дарашколь, также построено по аналогичной технологии». Между тем в государственный реестр недвижимости здание внесено как объект капитального строительства.

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В министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай сообщили, что в 2016 году администрация Катандинского сельского поселения Усть-Коксинского района продала участок некоммерческому фонду содействия сохранению Всемирного природного наследия горы Белуха «Кабарга». Там добавили, что министерство готовит иск о признании этой сделки недействительной, а государственная регистрация права собственности в отношении жилищно-бытового сооружения приостановлена. Впрочем, в ведомстве считают, что участок находится за пределами объекта ЮНЕСКО.

В свою очередь, «Гринпис России» обратился в Генпрокуратуру. «Строительство здания на территории природного парка "Белуха" в границах объекта всемирного природного наследия без предварительного информирования Центра всемирного наследия ЮНЕСКО может повлечь за собой перевод объекта всемирного наследия "Золотые горы Алтая" в список "Всемирное наследие под угрозой" на ближайшей сессии Комитета всемирного наследия в июне-июле 2020 года»,— говорится в обращении экологов.