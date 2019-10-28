Новый прокурор появился в Республике Алтай

28 октября на сессии Эл Курултая депутаты рассмотрели вопрос о согласовании кандидатуры прокурора Республики Алтай. Это было сделано на основании представления Генпрокурора РФ Юрия Чайки. Большинством голосов депутаты Госсобрания поддержали кандидатуру Анатолия Богданчикова.
За нового прокурора высказались 38 народных избранников, воздержались - трое. Противников назначения не оказалось. Отметим, что 25 октября на заседании комитета по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению состоялось представление Богданчикова членам парламента.
6 октября 2016 года Анатолий Богданчиков указом президента был назначен на должность прокурора Ставропольского края, где и работал до настоящего времени.
Информацию о назначении нового прокурора уже подтвердили власти Ставропольского края
Указом президента от 26 декабря 2017 года Анатолию Богданчикову присвоено почетное звание "Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации". За примерное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу», медалью Ягужинского, именным оружием.
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