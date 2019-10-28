Новый прокурор появился в Республике Алтай

Новости 28.10.2019 11:10 1847

28 октября на сессии Эл Курултая депутаты рассмотрели вопрос о согласовании кандидатуры прокурора Республики Алтай. Это было сделано на основании представления Генпрокурора РФ Юрия Чайки. Большинством голосов депутаты Госсобрания поддержали кандидатуру Анатолия Богданчикова.

За нового прокурора высказались 38 народных избранников, воздержались - трое. Противников назначения не оказалось. Отметим, что 25 октября на заседании комитета по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению состоялось представление Богданчикова членам парламента.

6 октября 2016 года Анатолий Богданчиков указом президента был назначен на должность прокурора Ставропольского края, где и работал до настоящего времени.

Экс-зампрокурора Алтайского края покинет свой пост в Ставрополье Новости 17.10.2019 11:20 Информацию о назначении нового прокурора уже подтвердили власти Ставропольского края 6591

Анатолий Богданчиков родился в 1969 году в поселке Силантьевка Кустанайского района Казахской ССР. В 1995 году окончил Алтайский госуниверситет. В 1995 году начал службу в органах прокуратуры. Работал следователем прокуратуры Октябрьского района Барнаула, прокурором отдела зонального контроля следственного управления прокуратуры Алтайского края, прокурором Калманского и Локтевского районов, прокурором Ленинского района Барнаула, прокурором города. В последнее время Богданчиков занимал должность первого зампрокурора Алтайского края.

Указом президента от 26 декабря 2017 года Анатолию Богданчикову присвоено почетное звание "Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации". За примерное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу», медалью Ягужинского, именным оружием.