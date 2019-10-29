Купить сухофрукты оптом от поставщика: преимущества для магазинов и частных потребителей

Новости 28.10.2019 12:05 300

Эксперты солидарны во мнении, что орехи и сухофрукты, которые в отличие от промышленных кондитерских изделий, не только имеют приятный вкус, но и обладают целым рядом полезных для организма свойств. В них нет искусственных консервантов, опасных для сосудов жиров, пищевых красителей на химической основе и других вредных веществ.

Поэтому, при грамотной маркетинговой стратегии, купить сухофрукты оптом – будет выгодно каждой продуктовой точке. Правильно проинформированные о полезности продукта покупатели, будут приобретать его регулярно – ведь, например, такие сухофрукты, как финики нужно употреблять ежедневно.

Как рекомендуют врачи, сухофрукты следует употреблять в пищу ежедневно, то есть, включить в свой привычный рацион, как минимум – стакан компота в сутки. Особенно полезно употребление сухофруктов перед зимними морозами, а также на регулярной основе людям, которые занимаются спортом.

Продукт положительно влияет на организм, особенно в условиях холодного климата. К полезным эффектам от употребления относится укрепление иммунитета, приведение в порядок функции ЖКТ, питание организма «медленными» углеводами, утренний тонус и энергия.

По сравнению с промышленными кондитерскими изделиями, сухофрукты не вызывают скачков инсулина, так как не содержат сахара. Продукт широко применяется в кулинарии, его используют не только в десертах, но и в первых, горячих блюдах.

В ресторанах на основе сухофруктов готовят соусы, добавляют в мясные блюда, например – мясные рулеты с финиками. Поэтому приобретая орехи и сухофрукты оптом, магазины делают стратегически правильный выбор.

Наборы сухофруктов из натурального продукта реализует, как правило, только официальный поставщик, в остальных случаях есть риск приобрести фрукты, выращенные с использованием вредных удобрений.

Перед покупкой нужно наглядно рассмотреть товар, поэтому выбирать нужно магазины, где представлены фото фиников и других составляющих.

В наборы должны входить: финики, абрикос, изюм, инжир, слива, чернослив.

Сухофрукты хранятся от 1 до 3 лет, в зависимости от условий, но со временем мякоть высыхает, продукт теряет вес, пользу, вкусовые качества. Покупать этот продукт, как и орехи или сырье для производства кетчупов выгоднее у прямых поставщиков т.к. у них самая конкурентоспособная цена.

Также неоспоримым преимуществом работы с поставщиком является то, что это долгосрочное сотрудничество и Вам не придется искать постоянно новых поставщиков.