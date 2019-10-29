Поддержка пострадавших на Чернобыльской АЭС по-прежнему остается приоритетной - алтайский сенатор

Новости 28.10.2019 10:50 279

Поддержка пострадавших на Чернобыльской АЭС остается ключевым направлением работы профильной комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России (ПССБР).

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа госвласти Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в очередном заседании комиссии (ПССБР) по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.

Сенатор напомнил, за время, прошедшее с момента Чернобыльской катастрофы, Беларусь и Россия накопили большой опыт преодоления последствий радиационных аварий. Немалую роль в этом сыграли 4 союзные программы, реализованные в период с 1998 по 2016 годы. Главный приоритет новой пятой «чернобыльской» программы, рассчитанной на ближайшие четыре года - решение социально-экономических задач государств-участников Союзного государства в сфере преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также совместная деятельность Беларуси и России по реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«Очень важно добиться стабильной экологической ситуации и создать все необходимые условия для безопасного проживания граждан на загрязненных приграничных территориях. Эффективность новой программы будет заключаться в повышении инвестиционной привлекательности территорий, подвергшихся воздействию и обеспечении их устойчивого экономического роста», - считает сенатор.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС затронула все, без исключения, регионы бывшего СССР. Только 2,5 тысячи жителей Алтайского края участвовали в ликвидации последствий аварии. Около 2 тысяч из них проживают сегодня на территории субъекта. Поэтому ключевыми для дальнейшей работы остаются вопросы, связанные с реализацией мер поддержки и оказанием медицинской помощи, реабилитационных услуг отдельным категориям граждан Союзного государства, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф.

«Работа в этом направлении будет продолжена. Сегодня мы утвердили состав рабочей группы при Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий для проведения работ по разработке единой нормативно-правовой документации по унификации подходов к взаимному признанию статуса пострадавшего населения с целью оказания медицинской и социально-экономической помощи гражданам стран Союзного государства», - сказал Сергей Белоусов.

Сенатор уверен в эффективности такого сотрудничества, особенно, в части научных разработок и привёл в пример опыт алтайских учёных, результаты исследований которых легли в основу Программы по реабилитации населения края, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Сегодня в Алтайском крае располагается единственный в стране Научно-исследовательский институт региональных медико-экологических проблем, который продолжает проводить уникальные исследования в этой области.