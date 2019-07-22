Очередная барнаульская сеть общепита зашла в Новосибирск

Новости 28.10.2019 8:45 786

В Новосибирске на площади Маркса открылось первое заведение сети «Хлебо mania» из Барнаула. Это уже пятая компания из других регионов Сибири, которая вышла в этом году на новосибирский рынок, пишет местный портал НГС.

«Хлебо mania» заняла большую часть помещения на первом этаже жилого дома на Ватутина, 27, которое давно уже облюбовали точки общепита. Дольше всего здесь проработала кофейня «Кофе Хауз». С тех пор тут сменилось несколько арендаторов, среди которых были Traveler`s coffee, Кофий Room и пекарня Shmidt.

Сейчас «Хлебо mania» делит эту площадку с магазином аксессуаров для мобильных телефонов. Зал пекарни невелик и вмещает только стойку обслуживания и три столика. Здесь же, помимо пекарни, расположено небольшое кондитерское производство.

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«Хлебо mania» торгует выпечкой, пирожками и тортами, а также кофе. Как рассказала управляющая пекарней Ольга Елецкая, новосибирское заведение открыто по франшизе, но вся продукция производится здесь же, на месте. "В Барнауле гораздо лучше идут пирожки, а здесь люди больше предпочитают выпечку. Так что нам приходится на ходу подстраиваться под местные вкусы", - говорит Елецкая.

Первая пекарня сети была открыта в Барнауле в 2014 году. В настоящее время в краевом центре насчитывается несколько точек, преимущественно в спальных районах города. По данным "Политсибру", стоимость франшизы составляет около 300 тысяч рублей.

«Хлебо mania» далеко не первая компания из других сибирских регионов, которая в этом году вышла на новосибирский рынок. До этого в городе открылись точки алтайских сетей «Грильница» и «Гриль № 1», красноярская кофейня Fixpresso, новокузнецкий ресторан «ПельменьБлинВареник». А до конца года должен начать работу бар из Томска Fun Craft brew.