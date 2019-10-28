Крайстат подтвердил «гречневую» гиперинфляцию

Новости 28.10.2019 7:40 1318

Почти двукратное повышение цен на гречку в Алтайском крае зафиксировано с сентября 2018 года. Как свидетельствуют данные крайстата, за девять месяцев 2019 года стоимость крупы увеличилась на 79,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Средняя цена за тонну гречихи в сентябре составляла 15 721 рубль. Это на 21,6 % дороже, чем в августе. При этом с начала года стоимость выросла на 44,5%. Но самым показательным станет сравнение с прошлым сентябрем: ценник за год скакнул сразу на 90,5%.

Гречневый кризис-2019: эксперты прогнозируют рост цен на крупу Новости 14.10.2019 11:50 Урожай 2019 года будет почти в два раза меньше прошлогоднего 1245

Подорожание гречневой крупы связано с низкими ценами в предыдущие два года, это вынудило аграриев снижать площади посева под эту культуру. В итоге на рынке образовался дефицит. Урожая будет достаточно для внутреннего потребления, при этом сформируется экономически обоснованная цена, которая позволит производителям вернуться в пределы рентабельности.

Из других зерновых и зернобобовых культур отметим пшеницу (9532 рубля за тонну). Цена здесь выросла на 33,1 % в сравнении с январем-сентябрем прошлого года. Стабильной остается цена на подсолнечник (19 353 рубля), рост к прошлому году – на 10,6%. Что касается иных культур, фактически не изменилась цена на овес (6675 рублей) и соевые бобы.

Алтайские аграрии оценили прогноз о снижении урожая гречки Новости 10.07.2019 13:06 Ранее в Гидрометцентре России заявили, что в крае был поздний посев данной культуры 1617

По состоянию на 30 сентября, средняя цена на приобретенное промышленными организациями зерно (из расчета за тонну) для основного производства в Алтайском крае составила: 8430 рублей за рожь, 16 407 рублей за просо, 8663 рубля за ячмень, 6675 рублей за овес и 9369 рублей за горох.