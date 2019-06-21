АКЗС предлагает платить депутатам компенсации больше, чем средняя зарплата в регионе

Новости 28.10.2019 7:10 129

31 октября на сессии Алтайского Заксобрания будет рассмотрен вопрос о денежной компенсации депутатской работы. Проект постановления опубликован на сайте краевого парламента. Ранее народные избранники получали по 30 тысяч рублей ежемесячно и не отчитывались.

Предельный размер компенсационной выплаты для возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатами АКЗС своих полномочий, вырастет на 2 тысячи рублей. Парламентарии смогут претендовать на сумму не больше 32 тысяч рублей при наличии документов, подтверждающих расходы, а также финансового отчета. Все бумаги должны быть поданы до 10 числа следующего месяца.

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В качестве предполагаемых расходов указаны аренда помещения для депутатской работы, траты на бензин, информирование избирателей, покупка канцтоваров, почтовые расходы, траты на мобильную связь и интернет, оплата проезда и проживания и т. п.

Кроме того, в перечне фигурируют расходы на приобретение сувениров, подарков, цветов для поздравления граждан, а также организаций в связи с юбилейными и памятными датами, праздничными днями и профессиональными праздниками, открытием социально значимых объектов, на приобретение траурных венков.

Любопытно, что один раз за созыв за бюджетные деньги можно приобрести компьютеры, оргтехнику, офисную мебель (для общественных приемных).

Если в течение месяца депутат израсходовал более 32 тысяч и сможет это подтвердить документально, сумма будет перенесена на следующий календарный период.

Напомним, что ранее депутаты получали гарантированные 30 тысяч рублей, из-за чего было вынесено представление со стороны краевой прокуратуры. Надзорное ведомство сочло, что по факту это не компенсация, а зарплата.

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Ранее председатель комитета по правовой политике АКЗС Андрей Осипов рассказывал "Политсибру" о том, что депутаты будут получать положенные компенсации, только в случае документального подтверждения расходов.

На сегодняшний день в краевом парламенте работают 68 депутатов. При размере компенсаций в размере 32 тысяч на каждого, совокупные ежемесячные выплаты на всех составят более 2,1 млн рублей. Годовой объем выплат - свыше 26,1 млн рублей.

В случае принятия нового положения, оно вступит в силу с 1 января 2020 года.