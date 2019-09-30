Губернаторы из ряда проблемных регионов могут уйти в отставку в ноябре

Новости 28.10.2019 9:40 787

Очередная волна губернаторских отставок запланирована на весну 2020 года, однако некоторых губернаторов могут «попросить» уже в ноябре или декабре текущего года. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники близкие к Кремлю.

«Традиционной осенней серии отставок губернаторов может не быть: основная ротация произойдет весной 2020 года, рассказали "Ведомостям" три человека, близких к Кремлю. Это связано с тем, что нынешние руководители должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме, поясняет один из них», - сообщается в публикации.

Один из источников подтвердил, что плановые осенние отставки не запланированы, и напомнил о проблемах Александра Беглова, назначенного осенью 2018 года врио губернатора Санкт-Петербурга вместо Георгия Полтавченко. Источник вспомнил о проблемах, которые были в городе в зимний период. Они были связаны с плохим качеством уборки снега на улицах. Многие люди также пострадали от гололеда.

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Еще один близкий к Кремлю человек ранее сообщал изданию о резком сокращении срока, когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца:

«Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».

Отставки если и будут, то лишь пары губернаторов и, скорее всего, в конце ноября - начале декабря, заявил газете один из собеседников.

Также есть версия, что ряд решенных вопросов об отставках будут перенесены на весну, вместо осени. В частности, речь идет о Еврейской автономной (ЕАО) и Камчатской областей.

«К примеру, на Камчатке за последние полгода остановилось падение рейтинга губернатора Владимира Илюхина: ряд его политических решений – введение поста премьера, начало прямых эфиров с населением и поднятие вопроса о возвращении выборов мэра Петропавловска – понравился жителям».

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Также стало известно, что на прошлой неделе начался аудит общественно-политической ситуации в регионах, где на 2020 год запланированы выборы. О таком решении стало известно на совещании у первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Социологи, чиновники администрации, политтехнологи и политологи должны оценить избираемость губернаторов и расклады на выборах всех уровней, общие настроения населения, запрос на перемены. В первый раз при Кириенко такой аудит проводился в 2018 году, однако процесс проходил уже после волны отставок, когда девять регионов остались без своих губернаторов. Кадровые решения по тому аудиту были приняты весной 2019 года.

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Издание напоминает, что в 2020 году истекают полномочия глав 16 российских регионов. Близкие к Кремлю источники газеты говорили, что кроме глав Камчатки, Архангельской области и ЕАО под вопросом судьба Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Василия Голубева (Ростовская обл.), Михаила Игнатьева (Чувашия), Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский округ), Анатолия Артамонова (Калужская обл.) и Сергея Левченко (Иркутская обл.).

Два человека, близких к Кремлю, добавляли, что весной 2020 года могут быть уволены и несколько губернаторов, чьи полномочия истекают в 2021 году, - чтобы разгрузить кампанию по выборам в Госдуму. В частности, среди возможных отставников назывались Сергей Гапликов (Коми), Вячеслав Битаров (Северная Осетия) и Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия). Один из собеседников не исключал, что это коснется и Сергея Морозова (Ульяновская обл.), хотя другой опровергал, указывая, что к нему хорошо относится Кириенко.