Горячую воду и отопление отключат в одном из районов Барнаула

Новости 28.10.2019 8:15 734

В понедельник, 28 октября на несколько часов будет приостановлена подача горячей воды и отключено теплоснабжение в Железнодорожном районе Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, в течение шести часов без теплоснабжения и горячей воды будут оставаться 124 многоквартирных дома, 39 частных домов, одна школа, одна больница и три детских сада.

Временное отключение будет длиться с 11.00 до 17.00 часов. Данные отключения, по словам представителей СГК, связаны с запланированными ремонтными работами на магистральных трубопроводах. Работы необходимо провести в период относительно теплой погоды.

«Энергетики приносят свои извинения за доставленные неудобства. Вечером 28 октября подача ресурса будет восстановлена», - говорится в официальном сообщении.