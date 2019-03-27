«Учительница в купальнике» Кувшинникова переехала в Москву

Новости 27.10.2019 18:52 592

Бывший учитель русского языка Татьяна Кувшинникова, которая была вынуждена уволиться из барнаульской школы из-за фото в купальнике, уехала в Москву. Бытовые проблемы и потеря дохода мужа от сдачи в аренду недвижимости, вынудили семью Кувшинниковых уехать из Барнаула, пишет "Московский комсомолец на Алтае". Теперь Татьяна попробует покорить Москву. В свободное время она рисует шаржи на заказ.

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История Татьяны Кувшинниковой стала поводом для дискуссии на федеральном уровне о поведении педагогов в сети. В интернете был запущен флешмоб #учителятожелюди. Преподаватели из разных городов публиковали в соцсетях свои снимки в купальниках. Руководство школы посчитало поведение педагога аморальным и заставляла писать заявление об уходе.

Несколько месяцев Татьяна отработала в местном АКИПРО, но там ей платили всего 14 000 рублей. В школе она получала 12 тысяч. Ранее Кувшинникова, много лет занимающаяся зимним плаванием, решила сфотографироваться после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На опубликованных в ее социальных сетях снимках учитель стоит в закрытом спортивном купальнике и легком платье. Фото не понравились матери одного из учеников, и она пожаловалась директору. Несмотря на поддержку многих других родителей и СМИ, женщину вынудили уволиться.