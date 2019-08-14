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Жириновский предложил продавать просроченную еду за копейки

Новости
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Оппозиционный политик Владимир Жириновский высказался о способах применения просроченной еды. По его мнению, продукты не стоит уничтожать, а лучше продавать за символическую сумму бедным. По его словам, надо создать магазины, где еда с истекающим сроком годности будет продаваться за копейки. Например, хлеб за 10 рублей. Тогда люди, по мнению лидера партии ЛДПР, будут сыты, а власть позаботится о бедных.

 

 

Ранее Владимир Жириновский отказался стать депутатом алтайского парламента. Он подал заявление в избирательную комиссию Республики Алтай, в котором он отказался от депутатского мандата. Комиссия постановила считать мандат вакантным, в связи с чем принято решение о передаче вакантного места кандидату в депутаты Республики Алтай седьмого созыва из списка кандидатов, выдвинутого ЛДПР — Дмитрию Софронову.

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Автор: Политсиб.ру

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