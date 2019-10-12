Мэрия не смогла продать здание ДК «Трансмаш» в Барнауле

Новости 27.10.2019 18:00 336

Мэрия Барнаула пытается продать опечатанный ДК «Трансмаш» с последующей приватизацией. Информация об этом появилась на офсайте Барнаула. В августе 2018 года здание опечатали и законсервировали, в ноябре — внесли в прогнозный план приватизации. Недавние торги не удались. Их признали несостоявшимися в связи с «отсутствием допущенных участников».

Алтайское отделение КПРФ следит за этой темой и против продажи здания. Они требуют восстановить его. Уже проходили митинги в поддержку этого решения.

«Товарищи, здание ДК Трансмаш не продано! А значит, еще есть время убедить власть в важности Домов Культуры. Тем более таких значимых с исторической точки зрения, как «Трансмаш». Здание начали строить в тяжелые военные годы наши прадеды-освободители. В преддверии 75-летия Победы такого рода памятники труда и воли к мирной жизни должны восстанавливаться, а не приватизироваться», - сказано в телеграм-канале алтайского реготделения КПРФ

За ДК площадью 2500 квадратных метров и земельный участок под ним (3500 квадратов), расположенные на проспекте Ленина 152, чиновники хотят выручить 40 млн рублей. Его кадастровая стоимость составляет 13,7 млн. Территория, на которой расположен ДК «Трансмаш», предназначена для объектов общественно-делового значения. Шаг на аукционе составит 1 млн рублей.