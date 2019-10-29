Аллею памяти десантников Второй чеченской открыли в Барнауле

Новости 27.10.2019 17:30 506

В Барнауле открыли аллею памяти погибших военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Аргунском ущелье. Аллея расположена на улице Малахова, на участке от Георгия Исакова до Юрина.

Открывать аллею пришли первый лица региона и гости, в том числе Герой России, президент Российской ассоциации Героев Владимир Шаманов. Гости возложили цветы к гранитному камню с надписью «Подвигу 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка посвящается…»

«В следующем году минет 20 лет с того дня, когда воины-десантники 6-й роты совершили подвиг во имя России, отдали жизни во имя целостности своей страны. Мы помним каждого из них, - сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. - Убежден, что в наше время создание таких памятных мест — важное дело. В текучке повседневной жизни мы не успеваем подумать о самом важном — добре и зле, чести и доблести, памяти и долге, Родине. Аллея памяти — возможность прикоснуться к судьбе каждого из ребят, которые отдали жизни во имя нас сегодняшних».

Владимир Шаманов подчеркнул, что Алтайский край всегда славился традициями сохранения памяти героев.

«Первая организация, объединившая воинов-интернационалистов, прошедших Афганистан, создана в Алтайском крае в советское время», - напомнил Шаманов.

На аллее установили 84 планшета с портретами погибших десантников и описанием их подвига, планшеты с информацией об увековечении памяти 6-й роты, а также гранитный камень со звездой.

Далеко не все барнаульцы оценили открытие такой аллеи. В крупнейших паблика города комментарии «за» и «против» разделились примерно наполовину. Недовольные горожане заявили, что не хотят превращения мест прогулок и отдыха в мемориалы. Многие отметили, что теперь у них ощущение, будто они гуляют на кладбище. К тому же на аллее есть детская площадка, где играют и веселятся ребятишки. Комментаторы считают такое соседство не слишком удачным.

Противники аллеи считают, что героям необходим достойный мемориал, приводя примеры из других городов. Они отмечают, что даже мемориал воинам ВОВ ограничили именами и вынесли в отдельное место рядом с вокзалом. На открытии аллеи присутствовал мужчина с плакатом. Он проводил одиночный пикет за возвращение улицы к первоначальному виду и строительству достойного мемориала десантникам.

Напомним, 1 марта 2000 года десантники 6-й роты вступили в бой с боевиками Хаттаба в Чечне. Из 90 бойцов погибли 84. За проявленное мужество 22 военнослужащим присвоено звание Героя России, в том числе нашему земляку — Сергею Медведеву из Бийска.