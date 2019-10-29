До 25 млн рублей: самые дорогие квартиры в городах Алтайского края.

Новости 27.10.2019 17:00 352

Портал «Недвижимость Алтай» сделал обзор самых дорогих квартир в каждом из городов Алтайского края. В перечень вошли и малые города. В Барнауле это дом в лесу за 25 млн рублей. У него есть охрана, привратник и видеонаблюдение. Площадь трехкомнатной квартиры составляет 172 квадратных метра. Имеются три лоджии с теплым полом, трехкамерные стеклопакеты, каменные подоконники из травертина внутри, из мрамора снаружи. Продавец говорит, что в этой квартире «нет ни одной российской или китайской вещи».

Бийск. Самая дорогая квартира, площадью 180 квадратов, стоит 13 млн рублей. Находится на улице Льва Толстого, 160 в кирпичной пятиэтажке.

Рубцовск. Здесь топ-недвижимость стоит всего 4 млн рублей. Это четырехкомнатная квартира в доме на восеьм этажей. Это две совмещенные квартиры на три и одну комнату. Общая площадь — 109 квадратных метров. Есть мебель, два туалета и ванны, кондиционер в каждой комнате, лоджия.

Славгород. Три комнаты, 64 квадрата, первый этаж и пять, 2 млн рублей.

Змеиногорск. Четырехкомнатный дом, площадью 119 квадратных метров. Стоит 2,5 млн. рублей. В доме две квартиры. Он построен из бруса в 2002 году. Есть все коммуникации и местное отопление на угле. Раздельный санузел, 9 соток земли, баня, теплица, беседка, гараж для авто.

Алейск. Четыре комнаты в 72,5 квадртатах. Трехэтажный дом и 2,134 млн рублей.

Заринск. Площадь — 102 квадратных метров, четыре комнаты, пятый этаж из девяти. Здесь дорогой ремонт с ламинатом и подогревом полов. Одна из комнат отделана кедром. Стоит 3 млн рублей.

Новоалтайск. Двухуровневая квартира за 6,3 млн рублей на 5-6 этажах. Есть по два санузла и лоджии, подземная стоянка. В квартире три комнаты и площадь 140 квадратов.

Камень-на-Оби. Трехкомнатная квартира продается за 2,8 млн рублей. Площадь — 146 квадратных метров. Второй этаж в трехэтажке. Полностью меблирована, есть бытовая техника, счетчики на все, ламинат, теплый пол, сауна.

Белокуриха. В городе-курорте продается трехкомнатная квартира в новостройке. Ее площадь — 104 квадратных метров. 15 этаж из 16-ти. Евроремонт, новая мебель, витражные окна лоджии. Вид из окна на горы. Стоит 6,3 млн рублей.