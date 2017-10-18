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Депутаты АКЗС хотят ужесточить ответственность за порчу зеленых насаждений

Новости
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Депутаты АКЗС планируют уточнить характер возмещения вреда за порчу зеленых насаждений в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента. На сессии АКЗС от 31 октября депутаты внесут изменения в закон «Об охране зеленых насаждений городских и сельских поселений Алтайского края».

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Граждан и юрлиц могут обязать возместить вред и компенсировать озеленение в случае порчи или уничтожения зеленых насаждений. Таким образом, краевой закон не исключает возможность двойной компенсации причиненного зеленых насаждений ущерба.

По вердикту Верховного Суда РФ, при определении размера вреда окружающей среде учитываются и затраты по устранению такого вреда. Алтайские парламентарии хотят ориентироваться на этот прецедент.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

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