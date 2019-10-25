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Работы на ТЭЦ в Яровом близки к завершению

Новости
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Сотрудники ТЭЦ в городе Яровом завершили ремонт первого котла под №9. Специалисты растопили теплоноситель до рабочей температуры и вывели его на полную мощность. Он работает стабильно уже несколько часов. На другом котле под №7 еще продолжается ремонт. Повреждения там оказались сложнее прогнозируемых. Его планируют отремонтировать к утру 28 октября.

Ни одного целого котла: почему остановилась ТЭЦ Ярового

Ни одного целого котла: почему остановилась ТЭЦ Ярового

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Подача тепла в 118 многоквартирных домов приостановлена из-за аварии

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Для отопления города уже хватает имеющихся мощностей, сообщает сайт правительства Алтайского края со ссылкой на главу города Ярового Виталия Самобочего. Горячую воду в дома подадут сегодня до 18 часов.

Напомним, утром 25 октября из-за нарушений в работе котлов ТЭЦ Ярового остановилась. Специалисты начали ее оперативно ремонтировать, ситуация на контроле губернатора Алтайского края. В ликвидации участвуют около 40 человек. Все экстренные службы работают в плановом режиме.

Администрация Ярового и собственник местной ТЭЦ пошли на мировую в суде

Администрация Ярового и собственник местной ТЭЦ пошли на мировую в суде

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В июне мэрия Ярового попыталась отнять ТЭЦ у собственника, заявив, что он довел объект до критического состояния

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Автор: Политсиб.ру

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