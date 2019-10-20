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Потепление с ураганным ветром идет в Алтайский край

Новости
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Предстоящая неделя обещает быть теплой для жителей Алтайского края. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. В воскресенье, 27 октября, столбик термометра поднимется до плюс 7-12 градусов.

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Ночью также ожидается плюсовая температура. Зато скорость ветра в отдельных районах края превысит 20 метров в секунду. Ожидаются дожди. В Барнауле сила ветра составит 15-20 метров.

С понедельника в отдельных районах края воздух прогреется до плюс 15 градусов Цельсия. В Барнауле — плюс 8-10 градусов. Ветер не стихнет, возможны осадки. Во вторник ситуация с теплом повторится, но ветер немного стихнет. Напомним, жители Барнаула и Алтайского края уже наблюдали первый снег.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

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