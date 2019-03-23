ВК «Университет» неудачно стартовал — три поражение в трех матчах

Новости 27.10.2019 14:45 396

Волейбольный клуб «Университет» неудачно стартовал в чемпионате России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «А». Барнаульская команда проиграла все три игры со счетом 0:3. Перед началом сезона тренерский штаб озвучил задачу войти в шестерку. Пока сложно прогнозировать, но с таким стартом «студентам» будет сложно догонять конкурентов. «Университет» занимает последнее место из 18 возможных.

Так 25 октября барнаульцы уступили «Локомотиву-Изумруду» из Екатеринбурга — 0:3. Игра проходила в Тюмени. В первой партии алтайские спортсмены сопротивлялись, но в третьем «Локомотив» значительно прибавили. В завершающем отрезке «Университету» опять не повезло. Особенно не шла подача. Уральцы спокойно довели игру до победы.

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Не добавил оптимизма и матч против «Тюмени». Хозяева превзошли гостей во всех компонентах, хотя барнаульцы очень старались. Вновь поражение по счетом 0:3.

В прошлом сезоне «Университет» занял восьмое место из 13-ти, хотя рассчитывали забраться повыше. По словам тренера, повлияли травмы и невезение. В этом году состав обновился. Одни завершили карьеру, другие — сменили клубы. Но есть и новички с опытом выступлений на высоком уровне. Помимо доморощенных волейболистов пришли и «легионеры». Усиление прибыло из Нижневартовска, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов.

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В этом сезоне необычный календарь — многие игроки недовольны. Вместо привычной схемы «дома-на выезде», команды проводят по несколько игр подряд в пределах одной локации. Так «Университету» жребий преподнес старт в Тюмени, где заодно сыграют и команды с Урала. Надо полагать, что такой календарь сверстали ради экономии на перелетах и переездах. Барнаульские болельщики могут поддержать наших ребят на домашних матчах в Барнауле только в январе. Зато игры будут идти несколько дней подряд.