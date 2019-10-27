День траура по погибшим в жутком ДТП на Алтае объявят в Алейском районе

Новости 27.10.2019 13:50 1378

Стали известны дополнительные подробности аварии на трассе А-322 (Барнаул-Рубцовск). В ДТП попали легковой автомобиль и микроавтобус. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В больницы попали восемь человек. По данным МВД водитель 1992 года рождения, находившийся за рулем легковушки, два раза привлекался за нарушение ПДД в 2017 и в 2018 году. Правохранители выясняют, имел ли он право управлять авто и был ли вписан в страховой полис ОСАГО.

СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело. Криминалисты изъяли вещественные доказательства, проводят экспертизы. Также их заинтересовало, имело ли место нарушение правил перевозки людей в микроавтобусе. В нем ехали участники народного коллектива «Сударушка» Алейского района. Погибли несколько из них. В легковом автомобиле погибла семья. Это жители Шипуновского района.

Прокуратура проверит законность перевозки коллектива «Сударушки», пострадавшего в ДТП Новости 26.10.2019 16:00 Ансамбль направлялся в Барнаул на автомобиле Fiat Ducato 469

Следствие считает, что установленные предупреждающие и ограничительные знаки, а также зона их действия, не достаточно информативны на участке трассы, где произошла трагедия. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в курсе ситуации. Как сообщает сайт правительства региона, мобилизованы психологи краевых кризисных центров, которые психологически поддержат родных и близких в течение всего необходимого времени, особенно в дни траурных мероприятий. Семьям погибших в аварии и пострадавшим окажут материальную помощь. Сотрудники социальной защиты вместе с администрациями районов примут участие в организации похорон и помощи семьям пострадавших.

По поручению губернатора 28 октября станет днем траура в Алейском районе. Лечение в больницах проходят восемь пострадавших. Часть из них доставили вертолетом и на скорой в Краевую клиническую больницу. По данным регионального Минздрава, их состояние остается стабильно тяжелым. Еще два человека с травмами средней степени тяжести находятся в Топчихинской ЦРБ, двое — в хирургии Алейской ЦРБ.