О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Вывоз мусора для новосибирцев может стать на треть дороже

Новости
318
0

Власти Новосибирска обсуждают повышение тарифов на вывоз мусора в области. Регоператор ООО «Экология-Новосибирск» просит увеличить тариф на 31,8%. Соответствующую просьбу организация направила в правительство региона. Причина — необходимость создания инфраструктуры.

Об этом Тайге.инфо сообщил депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров. Вместо действующего тарифа в 446,82 рубля за кубометр отходов предложили установить 588,95 рубля. Как в Новосибирской области рассчитывают ежемесячный платеж для одного прописанного в квартире? Тариф умножают на установленный в регионе «норматив накопления отходов» (2,38 кубометра в год), и делят на 12 месяцев.

Алтайские коммунисты провели митинг в Ключевском районе против «мусорной реформы»

Алтайские коммунисты провели митинг в Ключевском районе против «мусорной реформы»

Новости

На митинге была составлена резолюция с рядом требований

903

В настоящее время это 88,62 рубля с человека. В случае принятия поправок ежемесячный платеж для обычного новосибирца вырастет до 116,8 рубля (на 31,8%). Бюджет может получить дополнительный миллиард рублей. В случае изменения норматива накопления, которое пока под вопросом, итоговый рост тарифа будет еще больше.

Ранее Лариса Анисимова, гендиректор ООО «Экология-Новосибирск, заявила, что в действующем тарифе не предусмотрены расходы на проектирование, модернизацию и строительство инфраструктуры. На следующий год в тариф собирались заложить расходы на покупку контейнеров. По утверждения местных чиновников, в область надо купить 44 тысяч контейнеров.

Нехватка контейнеров и переполненные полигоны: как пробуксовывает мусорная реформа на Алтае

Нехватка контейнеров и переполненные полигоны: как пробуксовывает мусорная реформа на Алтае

Новости

Ясности с тем, как власти намерены решать проблемы, так и не наступило

1343

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

Комментарии (0)

1000