Вывоз мусора для новосибирцев может стать на треть дороже

Новости 27.10.2019 12:50 318

Власти Новосибирска обсуждают повышение тарифов на вывоз мусора в области. Регоператор ООО «Экология-Новосибирск» просит увеличить тариф на 31,8%. Соответствующую просьбу организация направила в правительство региона. Причина — необходимость создания инфраструктуры.

Об этом Тайге.инфо сообщил депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров. Вместо действующего тарифа в 446,82 рубля за кубометр отходов предложили установить 588,95 рубля. Как в Новосибирской области рассчитывают ежемесячный платеж для одного прописанного в квартире? Тариф умножают на установленный в регионе «норматив накопления отходов» (2,38 кубометра в год), и делят на 12 месяцев.

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В настоящее время это 88,62 рубля с человека. В случае принятия поправок ежемесячный платеж для обычного новосибирца вырастет до 116,8 рубля (на 31,8%). Бюджет может получить дополнительный миллиард рублей. В случае изменения норматива накопления, которое пока под вопросом, итоговый рост тарифа будет еще больше.

Ранее Лариса Анисимова, гендиректор ООО «Экология-Новосибирск, заявила, что в действующем тарифе не предусмотрены расходы на проектирование, модернизацию и строительство инфраструктуры. На следующий год в тариф собирались заложить расходы на покупку контейнеров. По утверждения местных чиновников, в область надо купить 44 тысяч контейнеров.