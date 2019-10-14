Депутаты иркутского заксобрания прибавили себе зарплату

Новости 27.10.2019 11:50 399

Депутаты законодательного собрания Иркутской области приняли законодательные поправки и повысили оклады областных чиновников на 20 процентов. Это коснется 83 должностей, в том числе губернатора. Это 29 чиновников регионального правительства, 25 сотрудников избирательной системы, 19 — заксобрания, шесть — контрольно-счетной палаты и три омбудсмена.

Иркутский губернатор намерен отдавать часть зарплаты на благотворительность Новости 14.10.2019 7:40 Известно, что на сегодняшний день оклад губернатора составляет 18 800 рублей 560

Затем зарплату планируют повысить еще 5000 госслужащим. В их числе 437 должностей в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей, 171 — в службе ЗАГС, 108 — в избирательных комиссиях. Для всех этих нововведений потребуется дополнительно изыскать 15 млн рублей.

Авторы законопроекта пояснили, что зарплаты чиновников не индексировали с семь лет, и теперь настало подходящее время сделать это, учитывая рост доходной части бюджета, сообщает «Коммерсант». Против голосовала фракция «Единой России», депутаты которой заявили о нехватке денег на зарплаты врачей и учителей. Также к окладам членов областного правительства вернут 10-процентную надбавку, отмененную в 2016 году.