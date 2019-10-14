О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Депутаты иркутского заксобрания прибавили себе зарплату

Новости
399
0

Депутаты законодательного собрания Иркутской области приняли законодательные поправки и повысили оклады областных чиновников на 20 процентов. Это коснется 83 должностей, в том числе губернатора. Это 29 чиновников регионального правительства, 25 сотрудников избирательной системы, 19 — заксобрания, шесть — контрольно-счетной палаты и три омбудсмена.

Иркутский губернатор намерен отдавать часть зарплаты на благотворительность

Иркутский губернатор намерен отдавать часть зарплаты на благотворительность

Новости

Известно, что на сегодняшний день оклад губернатора составляет 18 800 рублей

560

Затем зарплату планируют повысить еще 5000 госслужащим. В их числе 437 должностей в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей, 171 — в службе ЗАГС, 108 — в избирательных комиссиях. Для всех этих нововведений потребуется дополнительно изыскать 15 млн рублей.

Авторы законопроекта пояснили, что зарплаты чиновников не индексировали с семь лет, и теперь настало подходящее время сделать это, учитывая рост доходной части бюджета, сообщает «Коммерсант». Против голосовала фракция «Единой России», депутаты которой заявили о нехватке денег на зарплаты врачей и учителей. Также к окладам членов областного правительства вернут 10-процентную надбавку, отмененную в 2016 году.

Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на следующую трехлетку

Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на следующую трехлетку

Новости

Второе чтение запланировано на 19 ноября

574

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

Комментарии (0)

1000