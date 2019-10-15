Храм в Курье освятили к 100-летию Михаила Калашникова

Новости 27.10.2019 10:45 398

В селе Курья Алтайского края освятили храм Знамения Пресвятой Богородицы. Здесь прошли памятные мероприятия в честь 100-летия Михаила Калашникова, который родился в Курье в 1919 году. В этом храме, построенном в 1909 году, его крестили. В 1936 церковь закрыли, потом использовали как зернохранилище, и долгие годы — в качестве ДК. В 2012 году здание вернули РПЦ.

Работы по превращению здания обратно в храм начались в 2014 году. Для оформления задействовали колыванских камнерезов. Они сделали престол с мозаичными иконами по периметру на евангельские темы, жертвенник из ревневской яшмы, горнее место, пять больших мозаичных икон, центральный аналой с сенью, а также плитка из гранита.

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Освящал храм митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. На звоннице семь малых колоколов и один большой. В подвали есть музей, где можно увидеть самую первую кирпичную кладку. На открытие церкви в Курью прибыла дочь Калашникова — Елена Михайловна, зампред правительства Алтайского края Виталий Снесарь, министр культуры региона Елена Безрукова, депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

С других регионов прибыла большая делегация, в том числе Герои Советского Союза и России. Они посетили храм, возложили цветы к бюсту Калашникова, посмотрели экспозицию его музея. В завершении состоялся праздничный концерт.