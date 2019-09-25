ОНФ призвал Минприроды РФ ускорить создание нацпарка в Алтайском крае

Новости 27.10.2019 9:50 460

До конца этого года в Алтайском крае должны создать первый в регионе национальный парк — «Тогул». Это поручил сделать Владимир Путин в рамках нацпроекта «Экология». Общероссийский народный фронт (ОНФ) региона считает, что бездействие Минприроды РФ тормозит процесс. Они призвали ведомство скорее включиться в работу.

На территории будущего нацпарка находится участок, где в 2012 году разрешили добычу полезных ископаемых. Однако, этого здесь никогда не делали, поскольку предусмотренная лицензией деятельность противоречила действующему законодательству. Факт существования лицензии не позволяет создать охраняемую природную территорию. Зная об этом, ни Роснедра, ни Минприроды России не прекращают действие лицензии. Хотя по закону «О недрах» право пользования ими «может быть досрочно прекращено органами, предоставившими лицензию, в случае, если пользователь недр в течение установленного в лицензии срока не приступил к пользованию недрами в предусмотренных объемах».

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«Кроме создания нацпарка, в Алтайском крае уже несколько лет буксует процесс расширения территории государственного природного заповедника «Тигирекский». И в данном случае объяснить бездействие Минприроды России вообще нечем», - сообщил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае Алексей Грибков.

Местные власти и ОНФ уже подготовили расширенин территории Тигирекского заповедника на 8900 гектаров в Курьинском районе. Материалы согласовали в районе и крае, после чего направили в Минприроды РФ. Но, по словам экологов, министерство не готовит проект решения для правительства.

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