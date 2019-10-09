Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил о необходимости выработать эффективные меры для обеспечения информационной безопасности органов власти.
"За 1 полугодие 2019 года было выявлено более 730 компьютерных атак на защищаемые ресурсы и порядка 350 компьютерных инцидентов связано с заражением программного обеспечения. В большей степени эти атаки проводятся против информационных систем органов власти всех уровней", - цитирует полпреда "Интерфакс-Сибирь".
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В ряде случаев такие инциденты приводили к негативным последствиям, отметил он. "Нам необходимо выработать эффективные меры, направленные на нейтрализацию временных угроз информационной безопасности", - сказал Меняйло.
В пятницу в Омске прошло совместное выездное совещание секретаря совета безопасности РФ и полномочного представителя президента в СФО.
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