Органы госвласти в Сибири с начала года выдержали свыше 700 кибератак

Новости 26.10.2019 18:00 426

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил о необходимости выработать эффективные меры для обеспечения информационной безопасности органов власти.

"За 1 полугодие 2019 года было выявлено более 730 компьютерных атак на защищаемые ресурсы и порядка 350 компьютерных инцидентов связано с заражением программного обеспечения. В большей степени эти атаки проводятся против информационных систем органов власти всех уровней", - цитирует полпреда "Интерфакс-Сибирь".

Экс-губернатор Алтайского края поддержал идею блокировки e-mail россиян Новости 09.10.2019 19:25 Новый законопроект подготовили члены Совета Федерации 1210

В ряде случаев такие инциденты приводили к негативным последствиям, отметил он. "Нам необходимо выработать эффективные меры, направленные на нейтрализацию временных угроз информационной безопасности", - сказал Меняйло.

В пятницу в Омске прошло совместное выездное совещание секретаря совета безопасности РФ и полномочного представителя президента в СФО.